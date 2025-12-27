Công nghiệp quốc phòng Nga tăng trưởng vượt bậc, sẵn sàng cho một cuộc chiến tiêu hao dài hạn

Trong cuộc họp về Chương trình Vũ khí Nhà nước giai đoạn 2027–2036 vừa diễn ra,Tổng thống Nga Vladimir Putin đã công bố những số liệu “bùng nổ” về ngành công nghiệp quốc phòng Nga, khẳng định khả năng duy trì chiến dịch quân sự dài hạn của Moscow.

Tổng thống Nga Putin chủ trì cuộc họp về Chương trình Vũ khí Nhà nước giai đoạn 2027–2036 ngày 26 tháng 12. Ảnh: DRM news

Tổng thống Nga Putin chủ trì cuộc họp nhằm rà soát năng lực sản xuất hiện tại và hoạch định chiến lược trang bị vũ khí cho quân đội Nga trong thập kỷ tới.

Phát biểu tại cuộc họp, Tổng thống Nga đã đưa ra các con số so sánh cụ thể giữa năm 2025 và 2022 để minh chứng cho sự tăng trưởng vượt bậc của ngành công nghiệp quốc phòng: sản xuất vũ khí tấn công và đạn dược tăng 22 lần, thiết bị tác chiến điện tử tăng 12,5 lần, và áo giáp tăng gần 18 lần.

Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng kể từ năm 2022, sản lượng vũ khí của Nga đã tăng vọt ở mức “chưa từng có”. Sự gia tăng này tập trung vào các lĩnh vực then chốt phục vụ chiến trường hiện đại, bao gồm: Sản lượng các loại tên lửa dẫn đường và đạn pháo, vốn được coi là “vua chiến trường” trong cuộc xung đột tại Ukraine, đã tăng trưởng mạnh mẽ để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ khổng lồ tại mặt trận. Các loại áo giáp và thiết bị bảo hộ cho binh sĩ được đẩy mạnh sản xuất để nâng cao năng lực sống sót của lực lượng bộ binh. Đặc biệt là sự gia tăng đột biến trong chế tạo thiết bị tác chiến điện tử (EW), một lĩnh vực mà Nga đang nỗ lực chiếm ưu thế để đối phó với máy bay không người lái (UAV) và các vũ khí thông minh của phương Tây.

Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm nhà máy sản xuất xe tăng Uralvagonzavod ở Nizhny Tagil, Nga, ngày 15 tháng 2. Ảnh: Getty Images

Ông Putin khẳng định việc thúc đẩy sản xuất quốc phòng không chỉ nhằm mục đích quân sự trước mắt mà còn củng cố vị thế của Moscow trong việc tự chủ hoàn toàn về công nghệ và năng lực chiến đấu.

Tổng thống Putin cho biết thêm, sự gia tăng đột biến này cho thấy khả năng tự chủ tuyệt đối và sẵn sàng cho một cuộc chiến tiêu hao dài hạn của Nga. Ông Putin cũng gửi lời cảm ơn đội ngũ nhân viên trong lĩnh vực quốc phòng vì sự làm việc "quên mình và xuất sắc" để đảm bảo cung cấp đầy đủ khí tài cho "chiến dịch quân sự đặc biệt” của Nga tại Ukraine

Bước nhảy vọt này cho thấy Điện Kremlin đang chuyển dịch nền kinh tế sang trạng thái phục vụ quốc phòng toàn diện khi cuộc xung đột với Ukraine vẫn tiếp diễn và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Nhật Lệ

Nguồn: DRM news, APT news