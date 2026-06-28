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Bài học chung  để thích ứng với thế giới ngày càng nóng lên

Thanh Giang
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(Baothanhhoa.vn) - Làn sóng nắng nóng lịch sử đang làm đảo lộn nhận thức lâu nay về khả năng ứng phó với khí hậu cực đoan. Khi châu Âu chật vật trước nền nhiệt kỷ lục, kinh nghiệm của Ấn Độ và thế mạnh về y tế của châu Âu đang trở thành hai mảnh ghép quan trọng để thích ứng với một thế giới ngày càng nóng lên.

Bài học chung để thích ứng với thế giới ngày càng nóng lên

Làn sóng nắng nóng lịch sử đang làm đảo lộn nhận thức lâu nay về khả năng ứng phó với khí hậu cực đoan. Khi châu Âu chật vật trước nền nhiệt kỷ lục, kinh nghiệm của Ấn Độ và thế mạnh về y tế của châu Âu đang trở thành hai mảnh ghép quan trọng để thích ứng với một thế giới ngày càng nóng lên.

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Bài học chung để thích ứng với thế giới ngày càng nóng lên

Châu Âu chật vật trước nền nhiệt kỷ lục. Ảnh: The CSR Journal.

Những đợt nắng nóng kỷ lục tại châu Âu cho thấy khí hậu cực đoan đang vượt qua mọi ranh giới địa lý. Theo các chuyên gia, biến đổi khí hậu khiến các đợt nắng nóng xuất hiện thường xuyên hơn, kéo dài hơn và khắc nghiệt hơn, buộc nhiều quốc gia phải thay đổi cách chuẩn bị và ứng phó.

Một trong những bài học lớn nhất từ châu Âu là hiệu quả thích ứng không phụ thuộc vào mức độ phát triển kinh tế hay đặc điểm khí hậu, mà ở sự chủ động trong chuẩn bị. Vì vậy, kinh nghiệm của Ấn Độ đang được nhiều nước châu Âu quan tâm khi lần đầu đối mặt với các đợt nắng nóng kéo dài và khắc nghiệt.

Sau đợt nắng nóng khiến hơn 1.300 người thiệt mạng tại Ahmedabad năm 2010, Ấn Độ đã xây dựng Kế hoạch hành động ứng phó nắng nóng đầu tiên ở Nam Á vào năm 2013. Kế hoạch tập trung vào cảnh báo sớm, truyền thông cộng đồng và tăng cường năng lực hệ thống y tế. Mô hình này sau đó được nhiều thành phố trong và ngoài Nam Á áp dụng, trong khi nhiều quốc gia châu Âu mới bắt đầu hoàn thiện các kế hoạch tương tự.

Tuy nhiên, Ấn Độ cũng đối mặt những thách thức riêng khi nắng nóng thường đi kèm thiếu nước, ô nhiễm không khí, đô thị đông đúc và hàng triệu lao động phải làm việc ngoài trời. Vì vậy, các biện pháp ứng phó không chỉ dừng ở dự báo thời tiết mà còn phải gắn với quy hoạch đô thị, an sinh xã hội và bảo vệ sức khỏe người dân.

Bài học chung để thích ứng với thế giới ngày càng nóng lên

Nắng nóng khiến Ấn Độ thêm đối mặt với các vấn đề thiếu nước và ô nhiễm không khí. Ảnh: Mint.

Ngược lại, châu Âu được đánh giá có lợi thế về hệ thống y tế và khả năng điều phối ứng phó khi xảy ra nắng nóng trên diện rộng. Theo các chuyên gia, nắng nóng cần được coi là một vấn đề y tế công cộng, bởi tác động của nó không chỉ làm gia tăng số ca nhập viện mà còn ảnh hưởng đến trường học, năng suất lao động và hoạt động của hệ thống điện.

Biến đổi khí hậu đang khiến nắng nóng cực đoan trở thành thách thức toàn cầu, thay vì chỉ là vấn đề của các quốc gia nhiệt đới. Trong bối cảnh đó, kinh nghiệm ứng phó không còn thuộc về riêng bất kỳ quốc gia nào, mà trở thành bài học chung nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng và nâng cao khả năng thích ứng với một thế giới ngày càng nóng lên.

Thanh Giang

Nguồn: Wion

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Từ khóa:

#Châu Âu #Thế giới #Ứng phó #Ấn độ #Y tế #Quốc gia #Biến đổi khí hậu

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