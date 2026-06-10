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Thế giới trải qua tháng 5 nóng thứ hai lịch sử

Minh Phương
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(Baothanhhoa.vn) - Cơ quan giám sát khí hậu thuộc Liên minh châu Âu (EU) ngày 10/6 cho biết, tháng 5/2026 là tháng 5 nóng thứ hai từng được ghi nhận trên toàn cầu, trong bối cảnh Tây Âu trải qua đợt nắng nóng bất thường xuất hiện sớm hơn thường lệ.

Thế giới trải qua tháng 5 nóng thứ hai lịch sử

Cơ quan giám sát khí hậu thuộc Liên minh châu Âu (EU) ngày 10/6 cho biết, tháng 5/2026 là tháng 5 nóng thứ hai từng được ghi nhận trên toàn cầu, trong bối cảnh Tây Âu trải qua đợt nắng nóng bất thường xuất hiện sớm hơn thường lệ.

Thế giới trải qua tháng 5 nóng thứ hai lịch sử

Thế giới trải qua tháng 5 nóng thứ hai lịch sử. Ảnh: BBC

Theo Dịch vụ Biến đổi Khí hậu Copernicus (C3S), nhiệt độ không khí bề mặt trung bình toàn cầu trong tháng 5 vừa qua đạt 15,81 độ C, cao hơn 0,55 độ C so với mức trung bình giai đoạn 1991-2020. Đây là mức cao thứ hai trong lịch sử đối với tháng 5, chỉ thấp hơn kỷ lục được thiết lập vào tháng 5/2024, đồng thời cao hơn khoảng 1,42 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp.

Dịch vụ Biến đổi Khí hậu Copernicus (C3S) cũng cho biết, nhiệt độ bề mặt biển trung bình trong khu vực từ 60 độ Nam đến 60 độ Bắc đạt 20,90 độ C, mức cao thứ hai từng được ghi nhận trong tháng 5. Trong khi đó, khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương tiếp tục chuyển dần sang trạng thái El Nino, hiện tượng được dự báo sẽ phát triển trong những tháng tới.

Tại châu Âu, nửa cuối tháng 5 chứng kiến đợt nắng nóng gay gắt xuất hiện sớm bất thường tại nhiều quốc gia Tây Âu. Pháp, Anh, Ireland, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đã ghi nhận hàng loạt mức nhiệt cao kỷ lục tại nhiều địa phương. Ở một số khu vực, nhiệt độ cảm nhận dao động từ 35-40 độ C.

Thế giới trải qua tháng 5 nóng thứ hai lịch sử

Bà Samantha Burgess, Trưởng nhóm Chiến lược Khí hậu thuộc Trung tâm Dự báo Thời tiết Trung hạn châu Âu.

Ảnh: CGTN

Bà Samantha Burgess, Trưởng nhóm Chiến lược Khí hậu thuộc Trung tâm Dự báo Thời tiết Trung hạn châu Âu nhận định, đợt nắng nóng dữ dội và xuất hiện sớm tại châu Âu cho thấy các hiện tượng thời tiết cực đoan đang ngày càng trở nên phổ biến.

Theo Dịch vụ Biến đổi Khí hậu Copernicus (C3S), xu hướng nhiệt độ toàn cầu tiếp tục gia tăng, cùng với nhiệt độ đại dương duy trì ở mức cao và sự hình thành của hiện tượng El Nino, đang làm gia tăng nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan với tần suất và cường độ lớn hơn trên phạm vi toàn cầu.

Minh Phương

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Từ khóa:

#tháng 5 #hiện tượng El Nino #Liên minh châu âu #Nhiệt độ #Biến đổi khí hậu #Nắng nóng gay gắt

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