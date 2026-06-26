Châu Âu trong “lò lửa” 44 độ C: Lời cảnh báo từ tương lai khí hậu

Những ngày này, cuộc sống thường nhật của người dân tại nhiều quốc gia châu Âu đang bị đảo lộn bởi nắng nóng cực đoan. Từ những vụ đuối nước thương tâm khi người dân tìm cách giải nhiệt, những tuyến đường sắt đối mặt nguy cơ gián đoạn cho tới các kỷ lục nhiệt độ liên tiếp bị phá vỡ, tất cả đang phản ánh một thực tế đáng lo ngại: châu Âu không chỉ đang trải qua một đợt nắng nóng, mà đang cảm nhận ngày càng rõ những tác động của một hành tinh đang nóng lên.

Nhiệt kế điện tử tại một hiệu thuốc ở thủ đô Brussels, Bỉ hiển thị mức nhiệt 44 độ C ngày 23/6/2026. Ảnh: AFP.

Phải chăng những gì đang diễn ra hôm nay chỉ là một hiện tượng thời tiết cực đoan, hay là hình ảnh báo trước về một tương lai khí hậu khắc nghiệt hơn mà nhiều khu vực trên thế giới sẽ phải đối mặt?

Nắng nóng kỷ lục và những hệ lụy

Đợt nắng nóng cực đoan đang bao trùm châu Âu không chỉ đẩy nhiệt độ lên các mức kỷ lục, mà còn gây ra những hệ lụy nghiêm trọng đối với đời sống người dân, cơ sở hạ tầng và sức khỏe cộng đồng.

Tại Pháp, giới chức nước này cho biết kể từ ngày 18/6 đã ghi nhận hàng chục trường hợp tử vong do đuối nước khi người dân tìm đến sông, hồ và bãi biển để tránh nóng. Phần lớn nạn nhân là thanh thiếu niên và người trẻ tuổi, xảy ra tại những khu vực không có lực lượng cứu hộ hoặc giám sát an toàn.

Đây cũng là một trong những đợt nắng nóng nghiêm trọng nhất kể từ khi Pháp bắt đầu ghi nhận số liệu khí tượng năm 1947. Nhiệt độ tại nhiều nơi đã vượt 40 độ C, thậm chí lên tới hơn 44 độ C tại một số khu vực. Ban đêm, nhiệt độ vẫn duy trì ở mức cao, khiến cơ thể con người gần như không có cơ hội phục hồi.

Không chỉ sức khỏe người dân bị ảnh hưởng, nhiều biểu tượng văn hóa và hệ thống công cộng cũng buộc phải thay đổi hoạt động. Tháp Eiffel phải đóng cửa sớm, trong khi Bảo tàng Louvre rút ngắn thời gian mở cửa vì điều kiện nhiệt độ vượt ngưỡng thiết kế an toàn.

Người dân giải nhiệt trong đợt nắng nóng tại thủ đô Paris, Pháp. Ảnh: Getty Images.

Không chỉ tại Pháp, thời tiết cực đoan cũng đang lan rộng trên khắp châu Âu. Ở Tây Ban Nha, gần như toàn bộ lãnh thổ tiếp tục nằm trong diện cảnh báo nắng nóng, với nhiều khu vực ghi nhận nhiệt độ ban đêm không giảm xuống dưới 30 độ C, kéo dài tình trạng oi bức ngay cả khi trời đã tối. Tại Đức, các vụ tai nạn đuối nước gia tăng trong bối cảnh người dân đổ ra sông, hồ để giải nhiệt, gây áp lực lên lực lượng cứu hộ. Trong khi đó, ở Italy, các thành phố lớn như Rome và Milan phải ban bố cảnh báo đỏ, đồng thời ghi nhận tình trạng quá tải cục bộ tại hệ thống điện do nhu cầu sử dụng điều hòa tăng mạnh.

Ngay cả tại Anh, nơi vốn có nền khí hậu ôn hòa, chính quyền cũng đã phải phát đi cảnh báo nhiệt độ cao bất thường, ảnh hưởng đến giao thông, sinh hoạt đô thị và hệ thống y tế. Nhiều tuyến đường sắt đối mặt nguy cơ gián đoạn do nhiệt độ bề mặt vượt ngưỡng an toàn, trong khi các bệnh viện ghi nhận gia tăng số ca nhập viện liên quan đến sốc nhiệt.

Trước thực tế này, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres nhấn mạnh châu Âu đang phải đối mặt với một “phép thử lớn về khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu”. Ông cảnh báo các hiện tượng thời tiết cực đoan không còn là những sự kiện riêng lẻ mà đang trở nên thường xuyên, kéo dài và nguy hiểm hơn dưới tác động của tình trạng nóng lên toàn cầu.

Theo các chuyên gia khí tượng nếu đợt nắng nóng tiếp tục kéo dài, những kỷ lục nhiệt độ vừa được thiết lập hoàn toàn có thể bị phá vỡ trong thời gian tới.

Khi hạ tầng “cũ” gặp khí hậu “mới”

Tại Bỉ, khoảng 20% số đoàn tàu không được trang bị hệ thống điều hòa nhiệt độ, buộc công ty đường sắt quốc gia phải hủy một số chuyến tàu vào giờ cao điểm. Ảnh: Getty Images

Các chuyên gia cảnh báo nhiệt độ cao không chỉ ảnh hưởng trực tiếp tới con người mà còn gây áp lực lớn lên hệ thống hạ tầng đô thị.

Đường sắt có nguy cơ biến dạng khi nhiệt độ tăng cao, điện năng chịu áp lực lớn do nhu cầu làm mát tăng đột biến, trong khi nhiều công trình công cộng không được thiết kế cho điều kiện khí hậu cực đoan hiện nay.

Tại một số khu vực, thậm chí đã phải hạn chế vận hành tàu hỏa hoặc cảnh báo nguy cơ gián đoạn khi nhiệt độ bề mặt vượt ngưỡng an toàn.

Đặc biệt, một số nhà máy điện cũng phải điều chỉnh hoạt động do nguồn nước làm mát bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ tăng cao, cho thấy sức ép của nắng nóng đã lan sang cả hệ thống năng lượng.

Khách du lịch tránh nắng bên quạt làm mát lắp đặt trước đấu trường Colosseum ở Rome, Italy. Ảnh: The Atlantic.

Theo các nhà khoa học, nguyên nhân sâu xa của những đợt nắng nóng cực đoan là biến đổi khí hậu đang làm gia tăng cả tần suất và cường độ của các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Trái Đất nóng lên khiến nền nhiệt trung bình tăng, và trên nền nhiệt đó, những đợt khí nóng trở nên khắc nghiệt hơn rất nhiều. Điều này có nghĩa là cùng một hiện tượng thời tiết, nhưng trong bối cảnh khí hậu mới, mức độ nguy hiểm đã hoàn toàn khác.

Những gì từng được xem là hiếm gặp đang dần trở thành “bình thường mới” của khí hậu toàn cầu.

Phần lớn các đô thị châu Âu được xây dựng trong điều kiện khí hậu ôn hòa, ưu tiên giữ ấm mùa đông hơn là chống nóng mùa hè. Khi nhiệt độ tăng cao bất thường, những giới hạn của hệ thống hạ tầng bắt đầu bộc lộ rõ.

Trường học thiếu điều kiện làm mát phải đóng cửa. Người dân đối mặt trực tiếp với nắng nóng trong không gian sống. Trong khi đó, điều hòa nhiệt độ vẫn chưa phổ biến rộng rãi, khiến khả năng thích ứng của xã hội bị hạn chế.

Đó là sự va chạm ngày càng rõ rệt giữa một khí hậu đang thay đổi nhanh chóng và một hệ thống được thiết kế cho quá khứ.

Ở cấp độ chính sách, nhiều quốc gia châu Âu đi đầu trong cam kết giảm phát thải khí nhà kính. Tuy nhiên, các kế hoạch thích ứng với tác động thực tế của biến đổi khí hậu vẫn chưa theo kịp tốc độ gia tăng của các hiện tượng cực đoan.

Các giải pháp như cải tạo đô thị, mở rộng không gian xanh, xây dựng hệ thống cảnh báo sớm hay bảo vệ nhóm dễ tổn thương vẫn còn phân tán và chưa trở thành ưu tiên tương xứng.

Trong khi đó, các vấn đề kinh tế và an ninh đang khiến nguy cơ khí hậu bị đẩy lùi khỏi vị trí cấp bách vốn có.

Du khách sử dụng ô để tránh nắng tại thủ đô Paris, France ngày 23/6/2026. Ảnh: AFP.

Những gì đang diễn ra tại châu Âu không chỉ là một đợt nắng nóng bất thường. Đó là hình ảnh rõ nét của sự va chạm giữa khí hậu mới và một xã hội vẫn vận hành theo logic của khí hậu cũ.

Và câu hỏi quan trọng không còn là châu Âu đang nóng đến mức nào, mà là thế giới sẽ thích ứng ra sao khi các hiện tượng cực đoan ngày càng xuất hiện thường xuyên hơn.Trong một hành tinh đang nóng lên, không quốc gia nào đứng ngoài những tác động này.

Lời cảnh báo từ tương lai

Cảnh báo trái đất đng nóng lên. Ảnh tư liệu minh họa.

Châu Âu hôm nay có thể đang ở tuyến đầu của cuộc khủng hoảng nhiệt. Nhưng những gì đang diễn ra không chỉ là câu chuyện của một khu vực, mà là lời cảnh báo về một tương lai khí hậu đang dần hiện hữu.

Câu hỏi đặt ra không còn là thế giới sẽ nóng đến đâu, mà là chúng ta sẽ thích ứng như thế nào khi cái nóng không còn là ngoại lệ, mà trở thành một phần của thực tại.

Thanh Hằng