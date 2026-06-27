Vòm nhiệt sẽ “bao trùm” nước Mỹ cho tới ngày Quốc khánh 4/7

Mỹ sắp trở thành khu vực tiếp theo trên thế giới phải hứng chịu hiện tượng vòm nhiệt. Hiện tượng được ví như một chiếc “nắp đậy” giữ không khí nóng tích tụ tại một khu vực này sẽ bao trùm toàn bộ khu vực miền Trung và miền Đông nước Mỹ.

Vòm nhiệt bao trùm nước Mỹ sẽ đẩy nhiệt độ tại một số khu vực lên tới 47 độ C. Ảnh: NOAA.

Dự kiến trong những ngày tới, nhiệt độ tại một số vùng thuộc quốc gia này sẽ tăng vọt lên trên 40 độ C. Theo các nhà khí tượng học, bang Bắc Carolina sẽ là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đợt nắng nóng khắc nghiệt này. Các chuyên gia cảnh báo rằng tại thành phố Raleigh, nắng nóng cực đoan có thể “nóng đến mức như thiêu cháy khuôn mặt”, với nhiệt độ dự kiến khoảng 41°C vào ngày 3/7.

Gần 271 triệu người Mỹ sẽ phải chịu mức nhiệt khoảng 33°C, nhưng do độ ẩm cao nên cảm giác thực tế có thể lên tới 47°C. Đỉnh điểm của đợt “vòm nhiệt” dự kiến rơi vào khoảng từ ngày 2 đến 4/7, được xem là giai đoạn nguy hiểm nhất.

Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA) đã phát cảnh báo nguy cơ cao về nắng nóng cực đoan tại một số khu vực Trung Đại Tây Dương đến hết ngày 2/7. Các nhà dự báo cho biết: “Nhiệt độ phổ biến từ 32–38°C, kết hợp với độ ẩm cao, sẽ khiến chỉ số nhiệt có thể đạt hoặc vượt 40–43°C ở nhiều nơi.”

Nắng nóng cực đoan bao trùm khu vực Tây Nam ven Thái Bình Dương của Mỹ, hàng triệu người đối mặt với nền nhiệt vượt 38 độ C. Ảnh: Getty.

Ban đầu, hai “vòm nhiệt” nhỏ hơn sẽ hình thành ở khu vực Tây Nam và vùng cận nhiệt đới Đại Tây Dương. Theo các nhà khí tượng của AccuWeather, khi kết hợp với độ ẩm, nhiệt độ khoảng 30°C có thể gây cảm giác như 41°C. Đợt nắng nóng này sẽ tiếp tục kéo dài từ cuối tháng 6 đến đầu tháng 7.

Các chuyên gia nhận định đây sẽ là một giai đoạn chưa từng có trong năm nay, khi nhiều khu vực miền Trung và miền Đông Mỹ ghi nhận nhiệt độ trên 32°C liên tiếp. Hiện tượng vòm nhiệt sẽ tiếp tục mở rộng về phía Đông trong tuần tới, khiến điều kiện thời tiết ngày càng xấu đi.

Vòm nhiệt là một vùng áp suất cao giữ khối không khí nóng lại trên một khu vực, ép và giữ nó ở đó. Hiện tượng này ngăn sự hình thành của mây, khiến mặt đất bị “nung nóng” dưới ánh nắng do thiếu mây che phủ, tạo ra điều kiện nhiệt độ cực kỳ nguy hiểm và có thể đe dọa tính mạng.

Trong khi đó, đợt nắng nóng gay gắt trên diện rộng tiếp tục thiêu đốt phần lớn châu Âu vào ngày 26/6, xô đổ hàng loạt kỷ lục nhiệt độ và làm đảo lộn cuộc sống người dân cũng như các dịch vụ công. Đáng lo ngại hơn, hỏa hoạn đang chực chờ bùng phát khi nguy cơ cháy rừng leo thang, khiến công tác chữa cháy của các lực lượng chức năng càng thêm phần gian nan.

Các nhà khoa học cho biết đợt nắng nóng bắt đầu từ ngày 20/6 này là đợt nghiêm trọng nhất từng được ghi nhận ở châu Âu, nơi khí hậu đang biến đổi với tốc độ nhanh hơn mức trung bình toàn cầu.

Các nhà khoa học nhận định đợt nắng nóng tại châu Âu là nghiêm trọng nhất từng được ghi nhận. Ảnh: EPA.

Các nhà khoa học cho biết đợt nắng nóng kỷ lục này sẽ “gần như không thể xảy ra” nếu không có biến đổi khí hậu do con người gây ra, đồng thời hiện tượng này khiến các đêm nóng bức trong tuần này trở nên có khả năng xảy ra cao gấp 100 lần so với hai thập kỷ trước.

Trong phân tích mới nhất, tổ chức hợp tác quốc tế chuyên nghiên cứu về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu World Weather Attribution (WWA) cho biết: “Trên khu vực được nghiên cứu, đây là đợt nắng nóng nghiêm trọng nhất từng được ghi nhận”.

Thúy Hà

Nguồn: Wion/Xinhua