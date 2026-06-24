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Nắng nóng khắc nghiệt bao trùm châu Âu, Pháp ghi nhận ngày nóng nhất lịch sử

Minh Phương
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(Baothanhhoa.vn) - Nhiều nước châu Âu đang đối mặt với đợt nắng nóng đầu mùa được đánh giá là đặc biệt nghiêm trọng, trong đó Pháp ghi nhận ngày nóng nhất trong lịch sử quan trắc, buộc các cơ quan chức năng phải triển khai hàng loạt biện pháp ứng phó khẩn cấp.

Nắng nóng khắc nghiệt bao trùm châu Âu, Pháp ghi nhận ngày nóng nhất lịch sử

Nhiều nước châu Âu đang đối mặt với đợt nắng nóng đầu mùa được đánh giá là đặc biệt nghiêm trọng, trong đó Pháp ghi nhận ngày nóng nhất trong lịch sử quan trắc, buộc các cơ quan chức năng phải triển khai hàng loạt biện pháp ứng phó khẩn cấp.

Nắng nóng khắc nghiệt bao trùm châu Âu, Pháp ghi nhận ngày nóng nhất lịch sử

Đài phun nước Trocadero dưới chân Tháp Eiffel trở thành nơi tránh nóng cho người dân Paris và khách du lịch. Ảnh: The Independent

Cơ quan khí tượng Pháp cho biết, nhiệt độ trung bình toàn quốc ngày 24/6 đạt 29,8 độ C, vượt các kỷ lục từng được ghi nhận trong các đợt nắng nóng năm 2003 và 2019. Nhiệt độ tại nhiều địa phương vượt 40 độ C và dự báo tình trạng nắng nóng cực đoan có thể kéo dài đến hết tuần. Nhiều khu vực trên cả nước đã được đặt trong tình trạng cảnh báo đỏ.

Nắng nóng đã ảnh hưởng đến nhiều hoạt động kinh tế - xã hội. Tháp Eiffel phải rút ngắn thời gian mở cửa, Bảo tàng Louvre đóng cửa sớm hơn thường lệ, trong khi nhiều trường học, sự kiện thể thao và dịch vụ giao thông công cộng bị gián đoạn.

Thời tiết khắc nghiệt cũng làm gia tăng các vụ tai nạn đuối nước. Giới chức Pháp cho biết trong tuần qua đã có 40 người thiệt mạng khi bơi tại các sông, hồ và vùng nước tự nhiên để tránh nóng. Thủ tướng Sébastien Lecornu cho biết phần lớn nạn nhân là người trẻ tuổi.

Nắng nóng khắc nghiệt bao trùm châu Âu, Pháp ghi nhận ngày nóng nhất lịch sử

Một người đàn ông đang uống nước trên cầu Westminster ở London. Ảnh: Al jazeera

Đợt nắng nóng hiện đã lan rộng ra nhiều nước Tây Âu. Tại Bỉ, nhiệt độ được dự báo lên tới 37 độ C trong những ngày tới, trong khi Anh ban hành cảnh báo đỏ về nắng nóng tại nhiều khu vực, với nền nhiệt có thể tiến sát ngưỡng 40 độ C. Hàng trăm trường học đã lên kế hoạch đóng cửa tạm thời và ngành đường sắt khuyến cáo người dân hạn chế đi lại.

Theo các nhà khí tượng, nguyên nhân của đợt nắng nóng là một “vòm nhiệt” di chuyển từ Bắc Phi lên Tây Âu, khiến nhiệt độ tại nhiều khu vực cao hơn từ 14-18 độ C so với mức trung bình nhiều năm. Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha cũng ghi nhận nền nhiệt gần 44 độ C.

Các chuyên gia nhận định, hiện tượng thời tiết cực đoan đang xuất hiện thường xuyên hơn do tác động của biến đổi khí hậu. Theo Cơ quan Biến đổi Khí hậu Copernicus của Liên minh châu Âu, châu Âu hiện là lục địa nóng lên nhanh nhất thế giới, với tốc độ tăng nhiệt gấp khoảng hai lần mức trung bình toàn cầu.

Minh Phương

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Từ khóa:

#Nắng nóng #ghi nhận #Thời tiết khắc nghiệt #Nhiệt độ

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