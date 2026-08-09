Mỹ dự kiến viện trợ 1 tỷ USD cho Colombia

Bộ Ngoại giao Mỹ vừa thông báo kế hoạch phối hợp với Quốc hội để thông qua gói viện trợ an ninh trị giá 1 tỷ USD dành cho Colombia, ngay sau khi tân Tổng thống Abelardo De La Espriella chính thức tuyên thệ nhậm chức. Động thái này được Washington xem là bước đi nhằm thúc đẩy quan hệ an ninh và kinh tế với chính quyền mới tại quốc gia Nam Mỹ.

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Mỹ dự kiến viện trợ 1 tỷ USD cho Colombia. Ảnh: AnewZ.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, gói hỗ trợ sẽ giúp Colombia tăng cường năng lực của các lực lượng an ninh thông qua công nghệ của Mỹ, nâng cao hiệu quả chi tiêu quốc phòng, tăng khả năng phối hợp tác chiến và đẩy mạnh các hoạt động chung với lực lượng Mỹ.

Theo đó, Washington mong muốn “làm sâu sắc quan hệ đối tác về an ninh và kinh tế” với Bogota, đồng thời khẳng định chính quyền Tổng thống Trump coi đây là một phần trong nỗ lực củng cố quan hệ giữa hai nước sau hơn 200 năm duy trì quan hệ hữu nghị.

Tổng thống De La Espriella, 48 tuổi, nhậm chức ngày 7/8 tại thành phố Cali, thay vì thủ đô Bogota theo thông lệ. Việc lựa chọn Cali được xem là thông điệp thể hiện lập trường cứng rắn của nhà lãnh đạo mới đối với các nhóm vũ trang hoạt động tại Colombia.

Trong bài phát biểu đầu tiên trên cương vị tổng thống, ông De La Espriella cam kết tăng cường cuộc chiến chống buôn bán ma túy và các nhóm vũ trang liên quan, đồng thời tuyên bố không còn dư địa cho các hoạt động gây bất ổn đất nước. Ông cho rằng lựa chọn đối thoại với các nhóm vũ trang đã không còn hiệu quả và cam kết “kiên quyết đánh bại chủ nghĩa khủng bố ma túy”.

Tân Tổng thống Colombia Abelardo De La Espriella. Ảnh: LaSexta.

Tổng thống Colombia cũng đặt mục tiêu đưa nước này tham gia “Lá chắn châu Mỹ”, liên minh chống các băng nhóm ma túy do Tổng thống Trump thúc đẩy tại khu vực. Ông De La Espriella từng tuyên bố sẵn sàng cho phép lực lượng Mỹ hiện diện tại Colombia, đồng thời đề xuất các biện pháp mạnh nhằm triệt phá các cơ sở sản xuất cocaine và xây dựng hệ thống nhà tù quy mô lớn.

Mỹ cử phái đoàn do Quyền Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche dẫn đầu tới dự lễ nhậm chức. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, sự hiện diện này cho thấy Washington coi trọng việc “tái thúc đẩy” quan hệ với Colombia dưới chính quyền mới.

Thanh Giang

Nguồn: CBS News, TRT World.