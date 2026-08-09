Greenland cảnh báo công ty dầu khí Mỹ liên quan ông Trump

Chính quyền Greenland vừa đưa ra “cảnh báo mạnh mẽ” sau khi một công ty dầu khí Mỹ có liên hệ với Tổng thống Donald Trump đưa thiết bị tới Jameson Land để chuẩn bị khoan thăm dò, dù chưa được chính quyền địa phương cấp phép.

Greenland chưa cấp phép, công ty liên quan ông Trump vẫn ’tiến tới' kế hoạch khoan tìm nguồn dầu trị giá 1.000 tỷ USD. Ảnh: Truthsocial.com.

Được biết, các thiết bị phục vụ hoạt động khoan thăm dò đã được đưa tới Jameson Land, khu vực ở phía Đông Greenland, trong những ngày gần đây. Chính quyền Greenland nhấn mạnh mọi hoạt động hậu cần tiếp theo phải được cơ quan quản lý tài nguyên khoáng sản tham vấn và phê duyệt trước khi triển khai.

Greenland Energy, công ty có trụ sở tại Texas và thành lập năm 2025, cho rằng Jameson Land có thể chứa trữ lượng dầu thô trị giá tới 1.000 tỷ USD. Công ty từng công bố kế hoạch chi 60 triệu USD để khoan hai giếng thăm dò. Greenland đã ngừng cấp giấy phép khai thác dầu khí mới từ năm 2021 vì lý do môi trường. Tuy nhiên, công ty Anh 80 Mile trước đó được cấp quyền thăm dò tại Jameson Land. Theo hồ sơ doanh nghiệp, Greenland Energy dự kiến nắm phần lớn cổ phần dự án để đổi lấy việc tài trợ hoạt động thăm dò, song vẫn cần sự chấp thuận của chính quyền địa phương.

Greenland vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch, có quyền quản lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Ảnh: AFP.

Tranh cãi gia tăng sau khi người dân phát hiện một tàu kéo đưa sà lan chở hàng chục container vào bờ. Chính quyền Greenland xác nhận số thiết bị này phục vụ kế hoạch khoan thăm dò của Greenland Energy. Danwatch của Đan Mạch dẫn lời đơn vị vận tải xác nhận, lô hàng được giao cho công ty Mỹ. Greenland Energy cho biết các cuộc làm việc gần đây với cơ quan quản lý Greenland diễn ra “mang tính xây dựng” và công ty đang hoàn tất những thủ tục cần thiết. Doanh nghiệp cũng điều chỉnh kế hoạch, từ hai giếng xuống còn một giếng thăm dò. Theo đại diện Greenland Energy, tàu chở khoảng 300 container thiết bị khoan dự kiến rời Canada ngày 12/9. Hoạt động khoan có thể bắt đầu vào tháng 10 nếu được cấp phép.

Diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh Tổng thống Trump tiếp tục bày tỏ mong muốn Mỹ kiểm soát Greenland, viện dẫn các lợi ích chiến lược và an ninh. Greenland là vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch và có quyền quản lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Thu Uyên

Nguồn: The Guardian.