Ba Lan trở thành nền kinh tế lớn thứ sáu EU, GDP tiến sát mốc 1.000 tỷ euro

Ba Lan đã chính thức vươn lên trở thành nền kinh tế lớn thứ sáu của Liên minh châu Âu (EU) theo quy mô Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) danh nghĩa, vượt qua Bỉ và Thụy Điển. Kết quả này không chỉ đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Warsaw mà còn củng cố vị thế là nền kinh tế lớn nhất khu vực Trung và Đông Âu.

Ba Lan đã chính thức vươn lên trở thành nền kinh tế lớn thứ sáu của Liên minh châu Âu (EU) theo quy mô Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) danh nghĩa. Ảnh: Getty Images.

Theo số liệu mới nhất của Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat), GDP danh nghĩa của Ba Lan năm 2025 đạt 922,9 tỷ euro, chiếm khoảng 4,9% tổng GDP của 27 quốc gia thành viên EU. Với quy mô này, Ba Lan xếp sau Hà Lan và đứng trên Bỉ, Thụy Điển, Ireland và Áo trong bảng xếp hạng các nền kinh tế lớn nhất của khối.

Đức tiếp tục là nền kinh tế lớn nhất EU với GDP đạt khoảng 4.470 tỷ euro, tương đương 23,8% tổng sản lượng của toàn khối. Tiếp theo là Pháp với 2.990 tỷ euro, Italy đạt 2.260 tỷ euro, Tây Ban Nha 1.690 tỷ euro và Hà Lan 1.170 tỷ euro. Tổng GDP của EU trong năm 2025 đạt khoảng 18.800 tỷ euro.

GDP danh nghĩa của Ba Lan năm 2025 đạt 922,9 tỷ euro, chiếm khoảng 4,9% tổng GDP của 27 quốc gia thành viên EU. Ảnh: Euronews.

Việc vượt qua Bỉ và Thụy Điển phản ánh đà tăng trưởng ổn định của kinh tế Ba Lan trong nhiều năm qua. Bất chấp những biến động của kinh tế thế giới, lạm phát, xung đột địa chính trị và tăng trưởng chậm của nhiều nền kinh tế châu Âu, Ba Lan vẫn duy trì động lực phát triển nhờ tiêu dùng nội địa, xuất khẩu, dòng vốn đầu tư nước ngoài và sự mở rộng của các ngành sản xuất, logistics, công nghệ và dịch vụ.

Ba Lan cũng ngày càng khẳng định vai trò là trung tâm sản xuất và chuỗi cung ứng của châu Âu khi thu hút nhiều dự án đầu tư vào các lĩnh vực bán dẫn, xe điện, pin lưu trữ, quốc phòng và công nghệ cao. Đây được xem là những động lực quan trọng giúp nền kinh tế nước này duy trì tốc độ tăng trưởng cao hơn mức trung bình của EU.

Khoảng cách giữa Ba Lan và các nền kinh tế khác ở Trung và Đông Âu cũng ngày càng nới rộng. GDP của nước này hiện lớn hơn gấp hai lần Romania, nền kinh tế lớn thứ hai trong khu vực với 380,1 tỷ euro. Tiếp theo là Cộng hòa Séc với 347,3 tỷ euro và Hungary với 218,8 tỷ euro.

Triển vọng của kinh tế Ba Lan tiếp tục được đánh giá tích cực. Theo dự báo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), nếu duy trì đà tăng trưởng hiện nay, Ba Lan có thể vượt Thụy Sĩ để trở thành nền kinh tế lớn thứ 20 thế giới vào năm 2028. Đồng thời, GDP của nước này được kỳ vọng sẽ sớm vượt mốc 1.000 tỷ euro, đưa Ba Lan gia nhập nhóm các nền kinh tế nghìn tỷ euro của châu Âu.

Thu Uyên

Nguồn:TVP World.