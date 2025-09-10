Ba Lan nhận phần lớn nhất từ chương trình vay quốc phòng của EU

Ba Lan sẽ nhận 43,7 tỷ euro vay ưu đãi từ chương trình đầu tư quốc phòng trị giá 150 tỷ euro của Liên minh châu Âu, trở thành quốc gia hưởng lợi lớn nhất từ sáng kiến này.

Binh sỹ Ba Lan tham gia buổi huấn luyện tại thao trường Biedrusko ngày 7/4/2025. (Ảnh: PAP/TTXVN)

Chương trình SAFE, một trong những trụ cột chiến lược của EU về trang thiết bị quốc phòng, cung cấp các khoản vay lãi suất thấp để các nước thành viên mua vũ khí, đạn dược và công nghệ quân sự.

Theo phân bổ dự kiến công bố hôm 9/9, Romania đứng thứ hai với 16,7 tỷ euro, trong khi Hungary và Pháp mỗi nước nhận 16,2 tỷ euro. Trước đó, Ba Lan đã đề xuất nhận 45 tỷ euro, khẳng định vai trò là “người chơi chủ chốt” trên sườn phía đông EU và NATO.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan, Władysław Kosiniak-Kamysz, cho biết “Quyết định này là một thành công lớn và đảm bảo các khoản đầu tư tiếp theo vào an ninh và phát triển ngành công nghiệp quốc phòng của chúng tôi.”

Các khoản vay sẽ được sử dụng để nâng cao khả năng phòng không, tên lửa, pháo binh, mua đạn, máy bay không người lái, hệ thống chống Drone, cũng như hỗ trợ cơ sở hạ tầng quan trọng, di động quân sự và không gian mạng.

Tổng cộng, 19 quốc gia EU nộp đơn xin tài trợ từ SAFE, mỗi nước được phân bổ một phần trong 150 tỷ euro. Các quốc gia sẽ trình bày kế hoạch đầu tư trước cuối tháng 11, với giải ngân dự kiến vào quý 1 năm 2026.

Chương trình cũng khuyến khích hợp tác mua sắm quốc phòng giữa các nước EU; mục tiêu dài hạn là các dự án chung giữa ít nhất hai quốc gia, nhưng năm đầu tiên vẫn cho phép các hợp đồng quốc gia đơn lẻ.

Ngoài EU, Ukraine cũng có thể nhận tài trợ nếu tham gia cùng ít nhất một quốc gia thành viên, nhằm hỗ trợ công nghiệp quốc phòng và khả năng chống xâm lược từ Nga.

Các quốc gia liên kết như Na Uy, Thụy Sĩ và Anh theo thỏa thuận hợp tác quốc phòng mới với EU cũng đủ điều kiện./.

Theo TTXVN