Ba Lan bắt giữ cựu bộ trưởng tư pháp liên quan đến phần mềm gián điệp

Ngày 29/9, cảnh sát Ba Lan đã bắt giữ cựu Bộ trưởng Tư pháp nước này Zbigniew Ziobro liên quan đến một cuộc điều tra của Quốc hội về việc sử dụng phần mềm gián điệp Pegasus.

Cựu Bộ trưởng Tư pháp Ba Lan Zbigniew Ziobro. (Nguồn: AFP)

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Âu, ông Zbigniew Ziobro đã bị áp giải lên 1 xe cảnh sát không biển số ngay khi đáp xuống sân bay Chopin, Vácsava.

Đến trưa cùng ngày, ông đã bị áp giải đến phiên điều trần ở Hạ viện để trả lời điều tra về khả năng phần mềm Pegasus có bị sử dụng để theo dõi các đối thủ chính trị, nhà báo và nhà hoạt động hay không.

Các nhà lập pháp cũng đang truy tìm ai đã phê duyệt việc mua và triển khai phần mềm này trong giai đoạn 2015–2023.

Trước đó, ông Ziobro đã 8 lần phớt lờ giấy triệu tập của ủy ban. Tháng 7 vừa qua, Quốc hội Ba Lan đã cho phép cảnh sát cưỡng chế đưa ông đến điều trần./.

Theo TTXVN