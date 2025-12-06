Ấn Độ và Nga ra Tuyên bố chung, củng cố quan hệ đối tác chiến lược

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký Tuyên bố chung sau Hội nghị Thượng đỉnh Ấn Độ - Nga lần thứ 23 tại New Delhi, tái khẳng định quyết tâm mở rộng Quan hệ Đối tác chiến lược đặc biệt và đặc quyền, nhân dịp 25 năm hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: The Hill.

Tuyên bố chung nhấn mạnh tính bền vững và tin cậy của quan hệ Ấn - Nga, coi đây là “mỏ neo của hòa bình và ổn định toàn cầu”, đồng thời ghi nhận hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, quốc phòng, năng lượng, thương mại, khoa học - công nghệ, không gian và giáo dục.

Về kinh tế - thương mại, hai bên tái khẳng định mục tiêu nâng kim ngạch thương mại lên 100 tỷ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng, trong đó thúc đẩy xuất khẩu của Ấn Độ sang Nga, đẩy mạnh dự án công nghiệp - công nghệ cao và khuyến khích đầu tư mới. Hai bên đề cao “Chương trình 2030”, tiếp tục thúc đẩy đàm phán FTA với Liên minh Kinh tế Á-Âu và các thỏa thuận bảo hộ đầu tư.

Về kết nối hạ tầng, hai bên đẩy mạnh phát triển Hành lang Vận tải Quốc tế Bắc Nam, tuyến Chennai Vladivostok và tuyến đường biển Bắc, coi đây là các trục chiến lược kết nối Ấn Độ Dương với Á-Âu và Bắc Cực.

Hợp tác quốc phòng được duy trì qua đồng phát triển, đồng sản xuất, chuyển giao công nghệ theo định hướng “Sản xuất tại Ấn Độ” và các cuộc tập trận chung INDRA. Hai bên cũng tăng cường hợp tác trong khoa học – công nghệ, khoáng sản chiến lược, đổi mới sáng tạo, giao lưu văn hóa và chính sách thị thực.

Tuyên bố chung khẳng định Nga tiếp tục ủng hộ Ấn Độ trở thành ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an mở rộng; hai nước tăng cường phối hợp tại LHQ, G20, BRICS và SCO, đồng thời ủng hộ Ấn Độ gia nhập Nhóm các nhà cung cấp hạt nhân (NSG).

Hai bên lên án mọi hình thức khủng bố, trao đổi về tình hình Afghanistan, Trung Đông và Gaza, đồng thời ghi nhận hợp tác trong ứng phó biến đổi khí hậu và công nghệ carbon thấp.

Kết thúc Hội nghị Thượng đỉnh, Ấn Độ và Nga tái khẳng định cam kết đưa quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt lên tầm cao mới, đóng góp vào hòa bình và ổn định toàn cầu.

Minh Phương

Nguồn: Times of India, PBS