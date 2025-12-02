Hotline: 0822.173.636   |

Ấn Độ thử thành công tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos trên Vịnh Bengal

Thanh Hằng
(Baothanhhoa.vn) - Ấn Độ vừa thử nghiệm thành công tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos, với vụ phóng diễn ra trên Vịnh Bengal, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong năng lực tấn công tầm xa và khả năng ứng phó chiến lược của nước này.

Ấn Độ thử thành công tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos trên Vịnh Bengal

Ấn Độ vừa thử nghiệm thành công tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos, với vụ phóng diễn ra trên Vịnh Bengal, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong năng lực tấn công tầm xa và khả năng ứng phó chiến lược của nước này.

Ấn Độ thử thành công tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos trên Vịnh Bengal

Tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos. Ảnh: Wion.

Đơn vị BrahMos thuộc Bộ Tư lệnh Miền Nam Lục quân Ấn Độ đã hợp tác chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Liên quân và Bộ Tư lệnh Andaman – Nicobar thực hiện vụ phóng tên lửa với đầy đủ cấu hình tác chiến, đánh trúng mục tiêu với độ chính xác cao, thể hiện tính chuyên nghiệp và sự đồng bộ trong từng khâu, từ kiểm tra hệ thống đến giám sát đường bay của tên lửa.

BrahMos được trang bị hệ thống dẫn đường tiên tiến và công nghệ điều khiển thế hệ mới, thể hiện khả năng ổn định ở tốc độ siêu thanh từ khi phóng cho đến khi va chạm mục tiêu. Trong các điều kiện mô phỏng chiến đấu, tên lửa chứng minh khả năng phản ứng nhanh, cơ động linh hoạt và tấn công dứt khoát, khiến mọi mục tiêu kiểm tra đều đạt yêu cầu. Lục quân Ấn Độ khẳng định rằng vụ phóng lần này hoàn toàn thành công, củng cố thêm năng lực tác chiến chính xác trong các tình huống thực chiến.

Thành công này cũng tiếp nối những chiến dịch trước đây, như Chiến dịch Synindur, khi lực lượng Ấn Độ thực hiện các nhiệm vụ tiêu diệt các căn cứ khủng bố sâu bên trong lãnh thổ Pakistan.

BrahMos phát triển từ giữa thập niên 1990 bởi Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) và Doanh nghiệp Nhà nước Liên bang Nga Mashinostroyenia (NPOM), được xem là một trong những tên lửa hành trình siêu thanh đáng tin cậy nhất thế giới. Tên gọi BrahMos được ghép từ hai dòng sông Brahmaputra của Ấn Độ và Moskva của Nga, biểu tượng cho hợp tác công nghệ quốc tế. Tên lửa nổi bật nhờ sự kết hợp giữa độ chính xác, tính tin cậy và tốc độ cao, hội tụ trong một đòn tấn công uy lực và hiệu quả.

Mỗi lần phóng thử như vậy đều giúp Ấn Độ củng cố vị thế một cường quốc khu vực với năng lực chiến lược hiện đại, đủ khả năng răn đe và bảo vệ lợi ích quốc gia. Vụ thử trên Vịnh Bengal không chỉ là kiểm chứng kỹ thuật mà còn gửi đi thông điệp chiến lược rõ ràng tới khu vực và cộng đồng quốc tế, khẳng định Ấn Độ là một đối trọng quân sự có tầm ảnh hưởng ngày càng lớn.

Thanh Hằng

Nguồn: Wion

