Ấn Độ: Các sân bay liên tiếp bị đe dọa đánh bom

Các sân bay tại Ấn Độ, trong đó có sân bay quốc tế Indira Gandhi ở thủ đô New Delhi, Ấn Độ, đã nhận thư điện tử đe dọa đánh bom, khiến lực lượng chức năng phải tiến hành kiểm tra an ninh khẩn cấp.

Sân bay quốc tế Indira Gandhi ở thủ đô New Delhi, Ấn Độ bị đe dọa đánh bom. Ảnh: ANI

Theo đó, lời đe dọa được gửi tới cổng thông tin khiếu nại của hãng hàng không IndiGo, có nhắc đến cả các sân bay ở Chennai và Goa. Thông báo từ Sở Cảnh sát thủ đô New Delhi và lực lượng cứu hỏa cho biết, khoảng 16 giờ chiều ngày 12/11, đội cứu hỏa nhận được cuộc gọi báo có vật nghi là bom tại Terminal 3, sân bay quốc tế Indira Gandhi.

Ngay sau đó, lực lượng an ninh gồm đội rà phá bom mìn, nhân viên của Lực lượng An ninh Công nghiệp Trung ương (CISF) – đơn vị phụ trách bảo vệ các sân bay dân dụng trên toàn Ấn Độ và cảnh sát New Delhi đã tiến hành kiểm tra toàn bộ khu vực nguy cơ. Dù vậy, sau quá trình rà soát kỹ lưỡng, cảnh báo được xác định là giả mạo. Hoạt động tại các sân bay đã trở lại bình thường.

Hiện lực lượng an ninh đang điều tra nguồn gốc thư điện tử và làm rõ mục đích của người gửi, đồng thời xem xét khả năng liên kết với các mối đe dọa an ninh lớn hơn.

Trong một diễn biến khác, chuyến bay của hãng Air India Express từ Mumbai đi Varanasi đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Ahmedabad sau khi nhận được đe dọa đánh bom trên không. Toàn bộ hành khách được sơ tán an toàn và máy bay sau đó đã được kiểm tra an ninh.

Cục An ninh hàng không dân dụng Ấn Độ yêu cầu tăng cường các biện pháp an ninh tại tất cả các sân bay trên cả nước. Ảnh: PTI

Cục An ninh hàng không dân dụng Ấn Độ yêu cầu tăng cường các biện pháp an ninh tại tất cả các sân bay trên cả nước sau vụ nổ gần Pháo đài Đỏ, đồng thời cảnh báo thời gian làm thủ tục lên máy bay có thể kéo dài hơn. Cảnh sát New Delhi cho biết, số cuộc gọi đe dọa giả mạo gia tăng kể từ sau vụ nổ và các cơ quan an ninh vẫn đang giám sát chặt chẽ tình hình.

Liên quan tới vụ nổ gần Pháo đài Đỏ vào tối 10/11 khiến 15 người thiệt mạng và 30 người bị thương, ngày 12/11, Chính phủ Ấn Độ đã thông qua nghị quyết lên án vụ nổ, xác định đây là “vụ tấn công khủng bố” là “hành động hèn nhát và tàn bạo”, đồng thời tái khẳng định lập trường “không khoan nhượng đối với mọi hình thức khủng bố”.

Ngọc Liên

Nguồn: NDTV, India Today