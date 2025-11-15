8 nước châu Âu ký thỏa thuận lịch sử - thành lập khu vực cơ động quân sự liên kết Trung - Bắc Âu

8 quốc gia châu Âu, gồm Litva, Bỉ, Cộng hòa Séc, Đức, Luxembourg, Hà Lan, Ba Lan và Slovakia, đã ký thỏa thuận lịch sử nhằm nâng cao khả năng cơ động quân sự. Dự án này sẽ tạo ra hành lang liên kết để lực lượng đồng minh di chuyển nhanh chóng, an toàn và hiệu quả khắp Trung, Bắc và Đông Âu, đồng thời thúc đẩy phát triển hạ tầng quân sự đồng bộ trong khu vực.

Quân nhân NATO. Ảnh: Reuters

Theo Bộ Quốc phòng Litva, thỏa thuận này thành lập Khu vực Cơ động Quân sự Trung – Bắc Âu (CNE MMA), nhằm hài hòa quy định vượt biên giới, cải thiện kiểm soát và phối hợp vận chuyển, chia sẻ thông tin hiệu quả, đồng thời phát triển cơ sở hạ tầng đồng bộ.

Mạng lưới sẽ dựa trên hành lang Hà Lan - Đức - Ba Lan hiện có, mở rộng về phía tây qua Bỉ và Luxembourg, và về phía đông qua Litva, Cộng hòa Séc và Slovakia, tạo thành một khu vực cơ động quân sự liên kết toàn Trung - Bắc Âu.

Ông Robertas Kaunas, Bộ trưởng Quốc phòng Litva, cho biết: “Cơ động quân sự liên tục là ưu tiên quốc gia của Litva. Điều này được đảm bảo nhờ phát triển cơ sở hạ tầng liên tục và phối hợp di chuyển, giúp lực lượng đồng minh di chuyển nhanh chóng, an toàn và không bị gián đoạn.”

Mục tiêu chính là tăng cường khả năng tương thích hạ tầng dọc sườn phía đông NATO, đặc biệt thông qua hợp tác chặt chẽ với các đồng minh láng giềng như Ba Lan và Latvia. Cả nguồn vốn quốc gia lẫn quỹ phát triển của EU đều được sử dụng để thực hiện mục tiêu chiến lược này.

Xe bọc thép Vilkas của Lực lượng vũ trang Litva. Ảnh: Bộ Quốc phòng Litva.

Ngoài ra, Litva và các nước vùng Baltic dự kiến thành lập khu vực cơ động quân sự ba nước Baltic (Litva, Latvia, Estonia), tạo không gian liên tục cho việc di chuyển lực lượng, giúp tăng khả năng ứng phó kịp thời và củng cố an ninh khu vực.

Theo giới chuyên gia, cơ động quân sự là khả năng di chuyển binh sĩ, trang thiết bị, vũ khí, đạn dược và các nguồn lực khác một cách hiệu quả, nhanh chóng và an toàn bằng đường bộ, đường sắt, đường không và đường biển, yêu cầu sự phối hợp chặt chẽ cùng hoạt động liên tục của cơ sở hạ tầng, phương tiện vận chuyển, pháp lý và hậu cần.

Bích Hồng

Nguồn: Militarnyi, Delfi