YouTube sẽ tuân thủ lệnh cấm mạng xã hội dành cho thiếu niên tại Australia

Google thông báo rằng YouTube sẽ tuân thủ lệnh cấm mạng xã hội dành cho người dùng dưới 16 tuổi tại Australia, trở thành một trong những nền tảng lớn tiếp theo phải thực hiện biện pháp này, có hiệu lực từ ngày 10/12.

Biểu tượng ứng dụng YouTube trên màn hình điện thoại trong hình minh họa. Ảnh: Reuters

Trước đó, YouTube từng được miễn trừ vì mục đích giáo dục, nhưng chính phủ Australia sau đó đưa nền tảng này vào danh sách phải tuân thủ. Theo quy định, người dùng dưới 16 tuổi sẽ bị tự động đăng xuất, không thể đăng nhập, đăng bài, bình luận hay thích nội dung, mặc dù vẫn có thể xem video ở chế độ khách.

YouTube cho rằng lệnh cấm “không giúp trẻ em an toàn hơn trên mạng mà ngược lại còn khiến các em kém an toàn hơn khi sử dụng nền tảng”. Công ty cũng nhấn mạnh rằng các công cụ kiểm soát phụ huynh chỉ hiệu quả khi trẻ đăng nhập, nên sau khi bị đăng xuất, các thiết lập này sẽ không còn áp dụng.

Bộ trưởng Truyền thông Australia Anika Wells. Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Truyền thông Australia, bà Anika Wells, cho biết việc YouTube cảnh báo về những nội dung không phù hợp cho người chưa đủ tuổi mà vẫn cho phép xem ở chế độ khách là “vấn đề mà YouTube cần phải khắc phục”.

Luật cấm nền tảng cho phép người dùng dưới 16 tuổi giữ tài khoản, với mức phạt lên tới 49,5 triệu AUD (32,5 triệu USD) nếu vi phạm. Trước YouTube, Meta (Facebook, Instagram), TikTok và Snapchat đã cam kết tuân thủ. Chỉ có X của Elon Musk và diễn đàn Reddit chưa công khai tuân thủ.

Theo Ủy ban eSafety, YouTube hiện có khoảng 325.000 tài khoản người dùng từ 13–15 tuổi tại Australia, đứng sau Snapchat (440.000) và Instagram (350.000). Hơn một phần ba trẻ từ 10–15 tuổi ở Australia từng báo cáo nhìn thấy nội dung có hại trên YouTube, cao nhất trong các nền tảng mạng xã hội.

Vân Bình

Nguồn: Reuters