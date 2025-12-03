Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thế giới

YouTube sẽ tuân thủ lệnh cấm mạng xã hội dành cho thiếu niên tại Australia

Vân Bình
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Google thông báo rằng YouTube sẽ tuân thủ lệnh cấm mạng xã hội dành cho người dùng dưới 16 tuổi tại Australia, trở thành một trong những nền tảng lớn tiếp theo phải thực hiện biện pháp này, có hiệu lực từ ngày 10/12.

YouTube sẽ tuân thủ lệnh cấm mạng xã hội dành cho thiếu niên tại Australia

Google thông báo rằng YouTube sẽ tuân thủ lệnh cấm mạng xã hội dành cho người dùng dưới 16 tuổi tại Australia, trở thành một trong những nền tảng lớn tiếp theo phải thực hiện biện pháp này, có hiệu lực từ ngày 10/12.

YouTube sẽ tuân thủ lệnh cấm mạng xã hội dành cho thiếu niên tại Australia

Biểu tượng ứng dụng YouTube trên màn hình điện thoại trong hình minh họa. Ảnh: Reuters

Trước đó, YouTube từng được miễn trừ vì mục đích giáo dục, nhưng chính phủ Australia sau đó đưa nền tảng này vào danh sách phải tuân thủ. Theo quy định, người dùng dưới 16 tuổi sẽ bị tự động đăng xuất, không thể đăng nhập, đăng bài, bình luận hay thích nội dung, mặc dù vẫn có thể xem video ở chế độ khách.

YouTube cho rằng lệnh cấm “không giúp trẻ em an toàn hơn trên mạng mà ngược lại còn khiến các em kém an toàn hơn khi sử dụng nền tảng”. Công ty cũng nhấn mạnh rằng các công cụ kiểm soát phụ huynh chỉ hiệu quả khi trẻ đăng nhập, nên sau khi bị đăng xuất, các thiết lập này sẽ không còn áp dụng.

YouTube sẽ tuân thủ lệnh cấm mạng xã hội dành cho thiếu niên tại Australia

Bộ trưởng Truyền thông Australia Anika Wells. Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Truyền thông Australia, bà Anika Wells, cho biết việc YouTube cảnh báo về những nội dung không phù hợp cho người chưa đủ tuổi mà vẫn cho phép xem ở chế độ khách là “vấn đề mà YouTube cần phải khắc phục”.

Luật cấm nền tảng cho phép người dùng dưới 16 tuổi giữ tài khoản, với mức phạt lên tới 49,5 triệu AUD (32,5 triệu USD) nếu vi phạm. Trước YouTube, Meta (Facebook, Instagram), TikTok và Snapchat đã cam kết tuân thủ. Chỉ có X của Elon Musk và diễn đàn Reddit chưa công khai tuân thủ.

Theo Ủy ban eSafety, YouTube hiện có khoảng 325.000 tài khoản người dùng từ 13–15 tuổi tại Australia, đứng sau Snapchat (440.000) và Instagram (350.000). Hơn một phần ba trẻ từ 10–15 tuổi ở Australia từng báo cáo nhìn thấy nội dung có hại trên YouTube, cao nhất trong các nền tảng mạng xã hội.

Vân Bình

Nguồn: Reuters

Từ khóa:

#Youtube #Australia #Mạng xã hội #Lệnh cấm #Người dùng #nền tảng #Thiếu niên #Thông báo #Hiệu lực #TikTok

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Bước đi thận trọng của Thổ Nhĩ Kỳ với khí đốt Nga

Bước đi thận trọng của Thổ Nhĩ Kỳ với khí đốt Nga

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Bộ trưởng Năng lượng Thổ Nhĩ Kỳ Alparslan Bayraktar vừa xác nhận Ankara đã gia hạn thêm một năm các hợp đồng nhập khẩu khí đốt tự nhiên từ Nga sắp hết hạn, trong bối cảnh quốc gia liên lục địa Á-Âu đang tích cực đa dạng hóa nguồn cung và giảm dần sự...
Thái Lan cảnh báo về nồng độ bụi mịn PM 2.5 tăng cao

Thái Lan cảnh báo về nồng độ bụi mịn PM 2.5 tăng cao

Môi trường
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 4/12, Trung tâm Truyền thông Kiểm soát Ô nhiễm (PCC) thuộc Cục Kiểm soát Ô nhiễm Thái Lan (PCD) cho biết nồng độ bụi mịn PM 2.5 ở Thái Lan đã vượt tiêu chuẩn ở một số khu vực (màu cam), đặc biệt là ở Bangkok và các khu vực lân cận....
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh