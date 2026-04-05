Xung đột Trung Đông lan rộng, giao tranh gia tăng tại Lebanon và Israel

Tình hình Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp khi các hoạt động quân sự gia tăng tại Lebanon, trong khi lực lượng Houthi tuyên bố tấn công phối hợp nhằm vào Israel. Song song đó, các nỗ lực ngoại giao liên quan Gaza ghi nhận tín hiệu tích cực nhưng chưa tạo đột phá.

Israel đẩy mạnh không kích tại Lebanon, mở rộng tấn công sang nhiều khu vực. Ảnh: AP News.

Tại Lebanon, quân đội Israel đẩy mạnh chiến dịch nhằm vào Hezbollah, mở rộng không kích tới nhiều khu vực, trong đó có thủ đô Beirut. Các mục tiêu bị tấn công được cho là cơ sở hạ tầng quân sự, trong khi một cây cầu tại miền Đông Lebanon cũng bị phá hủy với lý do ngăn chặn việc vận chuyển lực lượng và vũ khí.

Israel đồng thời cảnh báo sẽ tiến hành không kích khu vực gần cửa khẩu Masnaa trên biên giới Lebanon–Syria, với cáo buộc Hezbollah sử dụng tuyến đường này cho mục đích quân sự. Hoạt động sơ tán đã được triển khai, trong khi phía Syria khẳng định rằng cửa khẩu đối diện với Lebanon chỉ phục vụ mục đích dân sự và đã tạm dừng lưu thông để bảo đảm an toàn.

Trong khi đó, lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố đã phối hợp với Iran và Hezbollah tiến hành một cuộc tấn công tầm xa nhằm vào Israel, sử dụng tên lửa đạn đạo và thiết bị bay không người lái. Các mục tiêu bao gồm sân bay Ben Gurion tại Tel Aviv cùng một số cơ sở quân sự và địa điểm trọng yếu ở miền Nam Israel. Phía Israel chưa xác nhận mức độ thiệt hại từ các cuộc tấn công này.

Diễn biến xung đột cũng tác động trực tiếp tới lực lượng quốc tế. Lực lượng lâm thời Liên hợp quốc tại Lebanon (UNIFIL) cho biết, một vụ nổ tại vị trí đóng quân ở miền Nam nước này đã khiến 3 binh sĩ bị thương, trong đó có 2 trường hợp nghiêm trọng. Trước đó, nhiều vụ việc tương tự đã gây thiệt hại cho lực lượng gìn giữ hòa bình.

Phái đoàn Hamas do ông Khalil al-Hayya dẫn đầu tham dự đàm phán về ngừng bắn Gaza. Ảnh: TRT World.

Trên phương diện ngoại giao, các cuộc thảo luận về ngừng bắn tại Gaza diễn ra trong hai ngày 3–4/4 tại Cairo được đánh giá có tiến triển tích cực. Các bên nhất trí tiếp tục đối thoại trong thời gian tới nhằm thúc đẩy thực thi thỏa thuận và xử lý các vấn đề nhân đạo, dù vẫn còn tồn tại khác biệt.

Giới quan sát nhận định việc xung đột gia tăng trên thực địa trong khi các kênh đối thoại vẫn được duy trì cho thấy cục diện khu vực đang ở trạng thái giằng co, với nguy cơ leo thang tiếp tục hiện hữu trong ngắn hạn.

Thanh Giang

Nguồn: Reuters, AP News, UN News.