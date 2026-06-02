Thổ Nhĩ Kỳ phản đối các nỗ lực tái định hình khu vực thông qua xung đột

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan mới đây khẳng định Ankara đang nỗ lực ngăn chặn các âm mưu tái định hình cục diện khu vực thông qua xung đột và bất ổn, đồng thời tiếp tục thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp quốc phòng và tăng cường đoàn kết quốc gia.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan phản đối các nỗ lực tái định hình khu vực thông qua xung đột. Ảnh: AA.

Phát biểu sau cuộc họp nội các tại thủ đô Ankara ngày 1/6, ông Erdogan cho rằng, một số bên đang tìm cách tác động đến trật tự khu vực thông qua các cuộc khủng hoảng và xung đột tại Gaza, Lebanon, Sudan và Yemen. Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh, Ankara đang triển khai các biện pháp nhằm ngăn chặn những diễn biến có thể gây bất ổn đối với khu vực.

Theo Tổng thống Erdogan, thế giới và khu vực đang trải qua giai đoạn chuyển đổi sâu sắc, đặt ra những thách thức mới đối với các quốc gia. Ông cũng cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ cần duy trì sự thống nhất và tập trung vào các mục tiêu chiến lược dài hạn, trong bối cảnh môi trường quốc tế tiếp tục biến động. Ông nhấn mạnh: “Với tư cách là chính phủ và liên minh cầm quyền, chúng tôi nhận thức rõ trách nhiệm lịch sử của mình trong giai đoạn chuyển tiếp hiện nay. Đây không phải là thời điểm để chia rẽ hay đối đầu trong nội bộ”.

Thổ Nhĩ Kỳ đang tiếp tục đạt được những bước tiến trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng. Ảnh: Anadolu via Getty.

Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho biết nước này đang tiếp tục đạt được những bước tiến trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, coi đây là một trong những trụ cột quan trọng nhằm nâng cao năng lực tự chủ chiến lược và bảo đảm an ninh quốc gia.

Đề cập tới thành phố Istanbul, Tổng thống Erdogan khẳng định đây sẽ tiếp tục là một phần không thể tách rời của Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì bản sắc lịch sử, văn hóa và tôn giáo của đất nước.

Ông Erdogan kêu gọi người dân tăng cường đoàn kết dân tộc, khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục phát triển và tiến lên với tư cách một quốc gia thống nhất trong bối cảnh những biến động địa chính trị đang diễn ra tại khu vực và trên thế giới.

Thu Uyên