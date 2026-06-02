Mỹ- Iran có thể đạt thỏa thuận, EU- Nhật Bản nỗ lực thúc đẩy giải pháp bền vững

Các nỗ lực ngoại giao liên quan tới tiến trình đàm phán Mỹ – Iran đang ghi nhận những tín hiệu tiến triển mới, trong bối cảnh Liên minh châu Âu (EU) và Nhật Bản cùng thúc đẩy giảm căng thẳng quanh chương trình hạt nhân của Tehran và an ninh hàng hải qua eo biển Hormuz. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết một thỏa thuận giữa hai bên có thể được hoàn tất trong tuần tới, dù vẫn còn một số điểm cần điều chỉnh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington và Tehran có thể đạt được một thỏa thuận trong tuần tới. Ảnh: Reuters

Theo hãng thông tấn TASS, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/6 cho biết Washington và Tehran có thể đạt được một thỏa thuận trong tuần tới. Ông đồng thời thừa nhận vẫn còn một số nội dung trong dự thảo cần tiếp tục điều chỉnh trước khi hai bên đi tới thống nhất cuối cùng.

Trong khi đó, Liên minh châu Âu (EU) kêu gọi tiếp tục mở rộng các cuộc đàm phán với Iran sau bất kỳ thỏa thuận tạm thời nào giữa Washington và Tehran, trong đó bao gồm các vấn đề liên quan tới chương trình tên lửa và kho dự trữ hạt nhân của Iran.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của EU Kaja Kallas cho rằng vẫn tồn tại một “cơ hội ngoại giao mong manh” để kéo dài thỏa thuận ngừng bắn tạm thời, đồng thời mở lại các cuộc thảo luận về những vấn đề cốt lõi trong hồ sơ hạt nhân Iran.

Bà Kallas nhấn mạnh EU sẵn sàng đóng vai trò trong việc thúc đẩy một giải pháp bền vững, bao gồm cả các biện pháp hỗ trợ kinh tế và điều kiện dỡ bỏ trừng phạt có kiểm soát đối với Iran.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian (phải) và Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi. Ảnh: Kyodo

Ở châu Á, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi ngày 1/6 đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, trong đó kêu gọi bảo đảm quyền đi lại an toàn và tự do của tàu thuyền qua eo biển Hormuz. Thủ tướng Nhật Bản cũng nhấn mạnh mong muốn Tehran thể hiện “mức độ linh hoạt cao nhất có thể” để sớm đạt được một thỏa thuận liên quan, đồng thời cho biết hai bên nhất trí tiếp tục duy trì liên lạc chặt chẽ trong thời gian tới.

Phía Iran bày tỏ mong muốn Tokyo hỗ trợ đảm bảo dòng chảy hàng hóa thiết yếu, bao gồm lương thực, thiết bị y tế và thuốc men, thông qua việc sử dụng các tài sản tài chính của Iran tại Nhật Bản.

Các diễn biến ngoại giao mới diễn ra trong bối cảnh tiến trình đàm phán Mỹ – Iran vẫn đối mặt nhiều thách thức, song các bên liên quan tiếp tục nhấn mạnh ưu tiên giải pháp hòa bình nhằm tránh leo thang căng thẳng tại khu vực.

Bích Hồng