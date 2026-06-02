Quốc tế tăng tốc phát triển vaccine Ebola với gói tài trợ 60 triệu USD

Liên minh Đổi mới Chuẩn bị Ứng phó Dịch bệnh vừa công bố gói tài trợ khoảng 60 triệu USD cho hãng dược phẩm Moderna cùng hai nhóm nghiên cứu khác nhằm đẩy nhanh quá trình phát triển vaccine phòng chủng Ebola Bundibugyo. Động thái được đưa ra trong bối cảnh biến thể hiếm nhưng nguy hiểm này đang gây ra đợt bùng phát dịch nghiêm trọng tại miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo.

Liên minh Đổi mới Chuẩn bị Ứng phó Dịch bệnh tài trợ 60 triệu USD để phát triển vaccine ebola. Ảnh: Medical up date.

Theo hãng tin Reuters, phần lớn nguồn tài trợ sẽ được dành cho hãng Moderna (Mỹ), doanh nghiệp từng nổi lên trong đại dịch Covid-19 nhờ công nghệ vaccine mRNA.

Một phần nguồn tài trợ của Liên minh Đổi mới Chuẩn bị Ứng phó Dịch bệnh sẽ được dành cho dự án vaccine do Đại học Oxford phát triển và được sản xuất bởi Viện Huyết thanh Ấn Độ. Loại vaccicne này sử dụng công nghệ tương tự công nghệ từng được áp dụng trong vaccine phòng COVID-19 và có thể sẵn sàng bước vào giai đoạn thử nghiệm trong khoảng sáu tuần tới.

Bên cạnh đó, nguồn kinh phí cũng sẽ hỗ trợ một chương trình phát triển liệu pháp điều trị do Sáng kiến Vaccine AIDS Quốc tế thực hiện. Dự án này được xây dựng dựa trên các nghiên cứu trước đây về một chủng Ebola khác, qua đó tận dụng những dữ liệu và nền tảng khoa học sẵn có để rút ngắn thời gian phát triển.

Phát biểu về chương trình hỗ trợ, Giám đốc điều hành Liên minh Đổi mới Chuẩn bị Ứng phó Dịch bệnh, Richard Hatchett, bày tỏ hy vọng tiến trình nghiên cứu có thể được đẩy nhanh nhờ những kinh nghiệm tích lũy được trong đại dịch COVID-19. Theo ông, các nền tảng công nghệ hiện nay đã chứng minh khả năng đưa một ứng viên vaccine từ giai đoạn nghiên cứu đến thử nghiệm lâm sàng chỉ trong khoảng hai tháng. Tuy nhiên, ông Hatchett cũng lưu ý rằng việc phát triển thuốc và vaccine luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro và khó dự đoán.

Đợt bùng phát Ebola hiện nay được đánh giá là lớn thứ ba kể từ khi dịch bệnh xuất hiện lần đầu tiên tại CHDC Congo năm 1976. Ảnh: Xinhua.

Theo số liệu mới nhất từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi cùng Tổ chức Y tế Thế giới, CHDC Congo đã ghi nhận 906 trường hợp nghi nhiễm Ebola, trong đó có 223 ca tử vong nghi liên quan đến dịch bệnh. Tuy nhiên, Chính phủ nước này thông báo có 282 ca bệnh được xác nhận và 42 trường hợp tử vong. Đợt bùng phát Ebola hiện nay được đánh giá là lớn thứ ba kể từ khi dịch bệnh xuất hiện lần đầu tiên tại nước này năm 1976.

Ngọc Liên