Tranh luận gia tăng về tính minh bạch báo cáo y tế mới của ông Trump

Tranh luận liên quan đến sức khỏe và khả năng làm việc của Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục gia tăng, trong bối cảnh Nhà Trắng công bố báo cáo y tế mới với nhiều nội dung được cho là chưa đầy đủ.

Các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy ngày càng nhiều người Mỹ bày tỏ quan ngại về tình trạng sức khỏe của Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP.

Theo báo cáo, ông Trump đã trải qua lần kiểm tra sức khỏe trực tiếp thứ ba trong vòng 13 tháng tại Trung tâm Quân y Quốc gia Walter Reed. Kết quả cho thấy Tổng thống Mỹ “có sức khỏe tốt” và “hoàn toàn đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ Tổng thống”.

Tuy nhiên, theo Wall Street Journal, khác với thông lệ trước đây, Nhà Trắng lần này chỉ công bố bản tóm tắt thay vì toàn bộ hồ sơ y tế chi tiết, qua đó làm dấy lên tranh luận về tính minh bạch của thông tin, đặc biệt trong bối cảnh ông Trump sắp bước sang tuổi 80 và có lịch làm việc dày đặc.

Bản tóm tắt do bác sĩ Nhà Trắng công bố cho biết các chức năng tim mạch, phổi, thị lực và nhận thức của Tổng thống nhìn chung ở mức bình thường. Ông Trump tiếp tục sử dụng thuốc điều trị cholesterol và aspirin liều thấp, đồng thời đạt 30/30 điểm trong bài kiểm tra nhận thức Montreal, một bài đánh giá về trí nhớ và khả năng chú ý.

Dù vậy, một số chuyên gia và ý kiến chỉ trích cho rằng báo cáo còn thiếu nhiều dữ liệu thường được công bố trong các hồ sơ sức khỏe tổng thống, như kết quả xét nghiệm máu, đánh giá tim mạch chi tiết và các chỉ số chẩn đoán khác. Báo cáo cũng không làm rõ tình trạng phát ban ở vùng cổ từng được ghi nhận trước đó, cũng như chưa cập nhật đầy đủ thông tin liên quan đến các vấn đề da liễu.

Nhà Trắng giải thích tình trạng bầm tím ở tay ông Trump là do kích ứng mô mềm kết hợp với việc thường xuyên bắt tay và sử dụng aspirin. Tuy nhiên, Wall Street Journal cho biết các dấu hiệu này đã nhiều lần xuất hiện, cùng với một số biểu hiện như sưng mắt cá chân và mệt mỏi trong các sự kiện công khai, tiếp tục làm gia tăng đồn đoán về tình trạng sức khỏe thực sự của Tổng thống.

Trong bối cảnh ông Trump là người lớn tuổi nhất từng đảm nhiệm cương vị Tổng thống Mỹ và sắp tròn 80 tuổi, vấn đề sức khỏe của ông đang trở thành chủ đề chính trị đáng chú ý, đặc biệt khi ông từng nhiều lần chỉ trích cựu Tổng thống Joe Biden về tuổi tác và năng lực nhận thức.

Báo cáo lần này cũng làm gia tăng thảo luận về khả năng kế nhiệm trong nội bộ đảng Cộng hòa. Trong một số phát biểu gần đây, ông Trump nhắc đến Phó Tổng thống J.D. Vance như một nhân vật “tài năng” và có triển vọng lãnh đạo trong tương lai, dù chưa đưa ra chỉ định chính thức về người kế nhiệm.

Nhà Trắng khẳng định hiện không có thông tin nào bị che giấu liên quan đến tình trạng sức khỏe của Tổng thống.

Thanh Hằng