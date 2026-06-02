Mỹ triển khai UAV trinh sát chiến lược tới Nhật Bản

Quân đội Mỹ dự kiến triển khai máy bay không người lái (UAV) trinh sát chiến lược RQ-4 Global Hawk tới Nhật Bản trong năm 2026 nhằm tăng cường năng lực giám sát và thu thập thông tin tình báo trong khu vực. Động thái diễn ra trong bối cảnh Tokyo đẩy mạnh các biện pháp tăng cường năng lực quốc phòng.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết quân đội Mỹ sẽ điều chuyển máy bay không người lái trinh sát chiến lược RQ-4 Global Hawk từ căn cứ không quân Andersen trên đảo Guam tới căn cứ không quân Yokota ở Tokyo trong năm 2026.

Theo kế hoạch, khoảng 150 quân nhân Mỹ cũng sẽ được điều động tới căn cứ Yokota để hỗ trợ hoạt động vận hành và bảo đảm kỹ thuật cho lực lượng mới được triển khai.

RQ-4 Global Hawk là dòng máy bay không người lái trinh sát tầm cao, tầm xa do Mỹ phát triển, được sử dụng chủ yếu trong các nhiệm vụ giám sát, trinh sát và thu thập thông tin tình báo chiến lược. Loại máy bay này có khả năng hoạt động liên tục tới 34 giờ, đạt độ cao trên 60.000 feet và có thể theo dõi các khu vực rộng lớn trong thời gian dài.

Trước đây, Global Hawk từng được quân đội Mỹ triển khai tạm thời tại căn cứ Yokota và căn cứ không quân Misawa ở tỉnh Aomori, miền Đông Bắc Nhật Bản. Giới chức Mỹ cho biết việc điều chuyển lần này nhằm tăng cường năng lực thu thập thông tin tình báo, giám sát và trinh sát trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực ngày càng phức tạp.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản đánh giá việc triển khai là cần thiết để củng cố năng lực phòng vệ và phối hợp an ninh giữa hai đồng minh. Tuy nhiên, cơ quan này cũng đề nghị phía Mỹ thực hiện các biện pháp nhằm giảm thiểu tác động đối với người dân sinh sống gần căn cứ quân sự.

Động thái mới diễn ra trong bối cảnh Nhật Bản đang tiếp tục tăng cường đầu tư cho quốc phòng và mở rộng hợp tác an ninh với các đối tác. Chính phủ Nhật Bản những năm gần đây đã nâng ngân sách quốc phòng lên mức cao kỷ lục, đồng thời điều chỉnh một số quy định liên quan đến xuất khẩu trang thiết bị quốc phòng.

Nhật Bản hiện đang mở rộng hợp tác quốc phòng với nhiều đối tác, trong đó có Mỹ, Anh, Italy, Australia và Philippines thông qua các thỏa thuận song phương về an ninh và công nghiệp quốc phòng.

Bích Hồng