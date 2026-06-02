Sắp xếp thôn, tổ dân phố phải phù hợp thực tiễn và phục vụ Nhân dân

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh nhấn mạnh, việc sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh là bước đi quan trọng nhằm tinh gọn bộ máy ở cơ sở, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các chủ trương, chính sách đến người dân.

Sáng 2/6, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chủ trì phiên họp chuyên đề UBND tỉnh tháng 6/2026, thảo luận, cho ý kiến về phương án tổng thể sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

Sau khi kết thúc hoạt động đơn vị hành chính cấp huyện, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chính thức đi vào vận hành từ ngày 1/7/2025. Quá trình vận hành mô hình đã và đang đặt ra những yêu cầu mới về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố, trong đó có việc sắp xếp các thôn, tổ dân phố trong tình hình mới.

Từ thực tế trên và thực hiện các chỉ đạo, kết luận, quy định của trung ương và của tỉnh, hướng đến nâng cao hiệu quả tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố, phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, Sở Nội vụ đã xây dựng Phương án tổng thể sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Theo phương án, toàn tỉnh tổ chức sắp xếp các thôn, tổ dân phố theo hướng tinh gọn, phục vụ trực tiếp đời sống của người dân.

Việc sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh để thành lập các thôn, tổ dân phố có quy mô lớn, tạo ra nguồn lực mạnh từ cộng đồng dân cư; nâng cao hiệu quả hoạt động của thôn, tổ dân phố, hoạt động của chi bộ và tổ chức chính trị - xã hội.

Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu đã cho ý kiến đối với tiêu chí sáp nhập thôn, tổ dân phố; quy định về chức danh, số lượng người hoạt động không chuyên trách; các tổ chức, chức danh khác ở thôn, tổ dân phố sau sắp xếp...

Qua nghiên cứu dự thảo tờ trình và ý kiến của các đại biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Sở Nội vụ cùng các xã, phường trong việc xây dựng, triển khai phương án sắp xếp đơn vị dân cư ở cơ sở theo đúng quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất phương án thực hiện sắp xếp để thành lập thôn, tổ dân phố, bảo đảm các tiêu chuẩn về quy mô dân số và điều kiện tổ chức theo quy định hiện hành. Đây là bước đi quan trọng nhằm tinh gọn bộ máy ở cơ sở, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các chủ trương, chính sách đến người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Nội vụ tiếp tục rà soát các thôn, tổ dân phố có quy mô dân số lớn để nghiên cứu, đề xuất phương án sắp xếp phù hợp, bảo đảm cân đối về quy mô dân cư và thuận lợi trong công tác quản lý.

Đối với các thôn ở khu vực miền núi, địa hình chia cắt, giao thông đi lại khó khăn, dân cư sinh sống phân tán, cần xem xét kỹ các yếu tố đặc thù để xây dựng phương án phù hợp với thực tiễn, vừa bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định, vừa đáp ứng yêu cầu ổn định đời sống Nhân dân.

Đối với các thôn hiện chưa đáp ứng tiêu chuẩn, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương khẩn trương xây dựng phương án sắp xếp, hoàn thiện các điều kiện cần thiết để bảo đảm đúng quy định.

Về các chức danh ở thôn, tổ dân phố, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh thống nhất với đề xuất của Sở Nội vụ, đồng thời yêu cầu các địa phương căn cứ điều kiện thực tế, khối lượng công việc để đề xuất chức danh phó thôn phù hợp, bảo đảm hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản lý và phục vụ Nhân dân trong giai đoạn mới.

Lê Hợi