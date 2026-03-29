Xung đột Iran lan rộng: Houthi tham chiến, Mỹ tăng cường lực lượng tại Trung Đông

Căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang khi lực lượng Houthi ở Yemen lần đầu tiên tấn công Israel kể từ khi xung đột giữa Iran với Mỹ và Israel bùng phát cuối tháng 2. Đồng thời Mỹ tăng cường lực lượng tại Trung Đông. Diễn biến này làm gia tăng nguy cơ mở rộng chiến sự trong khu vực vốn đã bất ổn.

Lực lượng Houthi ở Yemen tham chiến với Iran bằng các cuộc tấn công vào Israel. Ảnh: Reuters

Theo Lực lượng Houthi xác nhận, nhóm này đã thực hiện cuộc tấn công thứ hai nhằm vào Israel và tuyên bố sẽ tiếp tục các hoạt động quân sự trong những ngày tới. Các cuộc tấn công nhằm đáp trả những gì họ gọi là “hành động gây hấn” trên nhiều mặt trận. Israel xác nhận một tên lửa được phóng từ Yemen nhưng không ghi nhận thương vong hay thiệt hại đáng kể.

Trong khi đó, Mỹ đang tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông. Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết tàu đổ bộ tấn công USS Tripoli của Hải quân Mỹ, chở theo 3.500 lính thủy đánh bộ, đã đến Trung Đông. Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết Washington kỳ vọng chiến dịch quân sự có thể kết thúc trong vài tuần, dù vẫn để ngỏ khả năng điều chỉnh chiến lược.

Giao tranh tiếp diễn trên nhiều mặt trận. Israel tiến hành không kích vào các mục tiêu tại Tehran và Lebanon, trong khi Iran bị cáo buộc thực hiện các đòn tấn công nhằm vào Israel và một số quốc gia vùng Vịnh. Một cuộc tấn công vào căn cứ tại Arap Xê út khiến 12 quân nhân Mỹ bị thương, trong đó có hai người bị thương nặng.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết trong ngày 28/3, Iran tiến hành 7 cuộc tấn công tên lửa đạn đạo về phía lãnh thổ Israel. Trong đó, cuộc tập kích hồi chiều qua khiến 11 người ở khu vực Jerusalem bị thương, nhiều tòa nhà bị hư hại. IDF thừa nhận tên lửa Iran đã vượt lưới phòng không Israel và gây ra các thiệt hại trên. Ngoài các cuộc tập kích tên lửa đạn đạo từ Iran, quân đội Israel cũng xác nhận lực lượng Houthi ở Yemen và Phong trào Hezbollah ở Lebanon, đã mở các cuộc tấn công dồn dập nhằm Israel. Trong đó, lực lượng Houthi bắn ít nhất một tên lửa đạn đạo, một tên lửa hành trình và một máy bay không người lái về phía Israel.

Xung đột Mỹ-Israel với Iran. Ảnh: Reuters

Về phía Iran, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố, các cuộc tấn công thuộc chiến dịch “Lời hứa đích thực 4” trong ngày 28/3, đã đánh phá nhiều mục tiêu quan trọng của Israel và Mỹ trong khu vực. Theo đó, ngoài các sơ sở chiến lược tại Israel, IRGC đã tập kích và phá hủy một hệ thống chống máy bay không người lái do Ukraine thiết lập ở Dubai, Các tiểu vương quốc A rập thống nhất (UAE) để hỗ trợ lực lượng Mỹ; tấn công một tàu hậu cần của Hải quân Mỹ gần cảng Salalah của Oman và vô hiệu hóa trạm radar được quân đội Mỹ sử dụng tại sân bay quốc tế Kuwait của Kuwait.

Hiện chưa có dấu hiệu rõ ràng về đột phá ngoại giao, dù các nỗ lực giảm căng thẳng đang được thúc đẩy. Trong bối cảnh đó, cộng đồng quốc tế tiếp tục theo dõi sát sao những diễn biến có thể ảnh hưởng sâu rộng đến an ninh và kinh tế toàn cầu.

Lê Hà.

Nguồn: Reuters