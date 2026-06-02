Hy vọng mới trong điều trị ung thư tuyến tụy

Một loại thuốc thử nghiệm có tên Daraxonrasib đang mở ra hy vọng mới trong điều trị ung thư tuyến tụy, sau khi kết quả nghiên cứu công bố trên tạp chí y khoa New England Journal of Medicine cho thấy thuốc có thể giúp kéo dài gấp đôi thời gian sống của bệnh nhân so với hóa trị tiêu chuẩn.

Theo kết quả thử nghiệm lâm sàng quy mô khoảng 500 bệnh nhân được công bố tại Hội nghị thường niên của Hiệp hội Ung thư lâm sàng Mỹ (ASCO) ở Chicago, Mỹ, thuốc daraxonrasib giúp kéo dài thời gian sống trung bình của bệnh nhân ung thư tuyến tụy giai đoạn muộn lên khoảng 13,2 tháng, so với 6,6 tháng ở nhóm điều trị bằng hóa trị.

Các bệnh nhân tham gia nghiên cứu tại khu vực Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á đều đã từng trải qua ít nhất một liệu pháp điều trị trước đó và vẫn có khả năng thực hiện các hoạt động sinh hoạt hằng ngày.

Daraxonrasib là một loại thuốc nhắm trúng đích, hoạt động bằng cách ức chế đột biến gen KRAS – yếu tố được cho là có liên quan đến hơn 90% trường hợp ung thư tuyến tụy. Đây là loại đột biến khiến các tế bào ung thư liên tục phát tín hiệu tăng trưởng không kiểm soát.

Các nhà khoa học cho biết việc “khóa” đột biến KRAS giúp ngăn chặn sự phát triển của khối u, từ đó làm chậm tiến triển của bệnh. Trước đây, KRAS từng được xem là mục tiêu “khó điều trị” trong ung thư học.

Ngoài cải thiện thời gian sống, nghiên cứu cũng ghi nhận một số khác biệt về tác dụng phụ giữa hai nhóm điều trị. Tỷ lệ tác dụng phụ nghiêm trọng ở nhóm dùng daraxonrasib thấp hơn so với nhóm hóa trị, dù thuốc vẫn có thể gây ra một số phản ứng như phát ban da hoặc loét miệng.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh daraxonrasib hiện chưa được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) phê duyệt và cũng chưa được nộp hồ sơ xin cấp phép. Nếu các nghiên cứu tiếp theo tiếp tục cho kết quả tích cực, bệnh nhân có thể tiếp cận thuốc này trong khoảng một năm tới.

Hiện mỗi năm có khoảng 11.500 ca ung thư tuyến tụy được chẩn đoán tại Anh, trong đó tỷ lệ tử vong rất cao. Thống kê cho thấy khoảng một nửa số bệnh nhân tử vong trong vòng ba tháng sau khi được chẩn đoán.

Các nhà nghiên cứu cho rằng nếu được triển khai rộng rãi, những loại thuốc nhắm vào đột biến KRAS có thể tạo ra bước tiến đáng kể trong điều trị một trong những loại ung thư nguy hiểm nhất hiện nay.

Bích Hồng