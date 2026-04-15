Xung đột Trung Đông: Doanh nghiệp nỗ lực giữ nhịp tăng trưởng

Tác động xung đột từ Trung Đông cùng những biến động kinh tế toàn cầu đang tạo sức ép lớn khiến chi phí đầu vào của nhiều ngành sản xuất kinh doanh leo thang. Trong khó khăn, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vẫn đang nỗ lực xoay xở để giữ giá, giữ thị trường và giữ vững đà tăng trưởng.

Linh hoạt thích ứng, giữ vững tăng trưởng

Công ty Keepgoing International Sport đẩy nhanh tiến độ giao hàng cho đối tác để giảm tác động tăng giá cước vận tải biển.

Hoạt động trên lĩnh vực gia công giầy xuất khẩu, trung bình mỗi tháng Công ty Keepgoing International Sport (Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Thiệu Dương, phường Hàm Rồng) sản xuất khoảng 25 vạn sản phẩm, xuất khẩu hơn 20 container hàng sang các thị trường Châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc. Ông Trương Dũng Quân, Tổng giám đốc Công ty cho biết: “Từ khi xung đột tại khu vực Trung Đông xảy ra đến nay, giá nguyên liệu nhập khẩu phục vụ cho sản xuất của chúng tôi đã tăng khoảng 20%; cước phí vận tải biển tăng khoảng 30% so với thời điểm trước đó làm gia tăng chi phí hoạt động. Tuy nhiên, về phía doanh nghiệp chấp nhận giảm lợi nhuận để giữ ổn định giá bán cho khách hàng. Ngoài ra, chúng tôi cũng tập trung tăng ca sản xuất, đẩy nhanh tiến độ giao hàng cho đối tác để giảm tác động tăng giá cước vận tải theo từng ngày, cũng như tìm kiếm khai thác những mặt hàng giầy phân khúc cao cấp với đơn giá lớn để tăng hiệu quả hoạt động. Nhờ vậy đến thời điểm này công ty đã ký kết các đơn hàng cho hết quý III/2026”.

Tác động của xung đột Trung Đông cũng đang khiến ngành dệt may gặp nhiều khó khăn khi đơn hàng và đơn giá giảm mạnh. Ông Trịnh Xuân Lâm, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Thanh Hóa cho biết: “Chi phí đầu vào leo thang, xung đột đẩy giá dầu tăng, kéo theo giá sợi tổng hợp và phẩm nhuộm tăng mạnh. Điều này trực tiếp “bào mòn” biên lợi nhuận của doanh nghiệp khi giá gia công vẫn bị khách hàng ép ở mức thấp. Hiện, các doanh nghiệp dệt may Thanh Hóa đang đẩy mạnh khai thác thị trường nội khối ASEAN và các nước láng giềng để giảm chi phí logistics. Bên cạnh đó, việc tăng tỷ lệ sử dụng nguyên liệu trong nước hoặc trong khu vực cũng được doanh nghiệp chú trọng nhằm giảm phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài”.

Ngành Dệt may chuyển hướng khai thác các thị trường nội khối ASEAN và các nước láng giềng để giảm chi phí logistics.

Quý I/2026, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh đã đạt mức tăng trưởng 12,8% so với cùng kỳ. Xuất khẩu hàng hóa đạt gần 1,6 tỷ USD, tăng 4,2% so với cùng kỳ. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì ổn định và phát triển. Nộp ngân sách nhà nước của khu vực doanh nghiệp ước đạt 4.795,1 tỉ đồng, chiếm 44,4% tổng thu nội địa, tăng 21,6% so với cùng kỳ. Việc nhiều doanh nghiệp vẫn giữ được giá bán, duy trì sản xuất và bám trụ thị trường cho thấy một năng lực chống chịu đáng ghi nhận của khu vực sản xuất, các doanh nghiệp đã và đang nỗ lực giữ vững đà tăng trưởng.

Tái cấu trúc để nâng cao hiệu quả hoạt động

Trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông còn diễn biến khó lường, làm mọi chi phí vận tải, logistics, nguyên vật liệu leo thang, ảnh hưởng đến toàn bộ chuỗi cung ứng thì với các doanh nghiệp Thanh Hóa, việc thích ứng linh hoạt, tối ưu chi phí và mở rộng thị trường không còn là lựa chọn mà là điều kiện sống còn để giữ vững sản xuất và bảo đảm tăng trưởng. Điều tích cực là trong khó khăn đã xuất hiện động lực tái cấu trúc. Linh hoạt xoay chuyển theo diễn biến thị trường, nhiều doanh nghiệp đang bắt đầu điều chỉnh chiến lược sản xuất kinh doanh, nỗ lực đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm.

Công ty CP Bia Hà Nội - Thanh Hóa tăng dự trữ nguyên liệu và khai thác các thị trường tỉnh ngoài duy trì đà tăng trưởng.

Ông Đỗ Trường Giang, Phó Giám đốc Công ty CP Bia Hà Nội - Thanh Hóa chia sẻ: “Hầu hết các vật tư nguyên liệu sản xuất của chúng tôi đều nhập từ Châu Âu, do đó thời điểm này công ty phải chủ động tăng dự trữ nguyên liệu, tăng cường sản xuất để sẵn sàng sản phẩm đáp ứng nhu cầu tăng cao mùa hè. Ngoài việc đảm bảo chất lượng sản phẩm, chú trọng phát triển thị trường trong tỉnh, năm nay chúng tôi cũng đang đẩy mạnh tiêu thụ tỉnh ngoài, đặc biệt là các tỉnh phía Bắc, và đến nay tình hình tiêu thụ rất khả quan, đã tăng trưởng bằng 140% so với cùng kỳ”.

Hoạt động sản xuất sôi động tại Công ty TNHH SQ TOYS VINA – Chi nhánh Thanh Hóa.

Đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng phân khúc khách hàng để kết nối, mở rộng thị trường cũng là chiến lược để nhiều doanh nghiệp trụ vững trong thời điểm khó khăn hiện nay. Bà Lê Thị Lý, Phụ trách Kinh doanh Công ty TNHH SQ TOYS VINA – Chi nhánh TH (Cụm công nghiệp Bắc Hoằng Hóa), cho biết: “Chúng tôi không tập trung vào một thị trường mà phát triển đa dạng khách hàng và đảm bảo đầy đủ các chứng chỉ, tiêu chuẩn để có thể nhận những đơn hàng khó nhưng giá trị cao. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng đang tính toán chuyển hướng khai thác mạnh về thị trường nội địa”.

Tuy nhiên việc duy trì đà tăng trưởng trong bối cảnh xung đột Trung Đông khó đoán định là điều không dễ dàng. Nhiều doanh nghiệp mong muốn Chính phủ ưu tiên kiểm soát và bình ổn giá đầu vào; giảm lãi vay và tăng khả năng tiếp cận vốn....Những nỗ lực vượt khó của doanh nghiệp, cùng sự đồng hành, hỗ trợ của Chính phủ và các cấp, các ngành sẽ là động lực quan trọng thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển bền vững.

Thanh Thảo

