Hà Trung tạo động lực cho kinh tế tư nhân

Thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, xã Hà Trung đã chủ động ban hành các chủ trương, giải pháp sát thực tiễn, xây dựng môi trường đầu tư thuận lợi, phát huy tối đa nguồn lực tư nhân. Qua đó, tạo đột phá trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng trưởng kinh tế bền vững ở địa phương.

Công nhân Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại BamBo Vina trong ca sản xuất.

Sau khi hợp nhất từ các xã: Hà Đông, Hà Ngọc, Yến Sơn, một phần diện tích và dân số của xã Hà Bình và thị trấn Hà Trung cũ vào tháng 7/2025, quy mô kinh tế của xã Hà Trung tăng lên đáng kể. Là địa phương có vị trí trung tâm kết nối vùng, hạ tầng giao thông khá đồng bộ, dân trí cao và chất lượng nguồn nhân lực tốt, xã Hà Trung đang từng bước khẳng định vai trò là hạt nhân phát triển kinh tế - xã hội của khu vực. Để khu vực kinh tế tư nhân phát triển bền vững, Hà Trung đã bám sát các chủ trương của Trung ương, của tỉnh triển khai các giải pháp phát triển kinh tế tư nhân gắn với mục tiêu tăng trưởng xanh, chuyển đổi số và phát triển bền vững. Trong đó, xã đặt trọng tâm vào các nhóm nhiệm vụ lớn gồm: tạo môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, công bằng, thuận lợi, khuyến khích doanh nghiệp đổi mới sáng tạo; hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao năng lực cạnh tranh; ưu tiên phát triển sản phẩm OCOP gắn với kinh tế tư nhân. Xã còn đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức; chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và các cụm công nghiệp trên địa bàn. Trên địa bàn xã hiện có 230 doanh nghiệp và hàng nghìn hộ kinh doanh, hoạt động đa dạng trong các lĩnh vực cơ khí, vận tải, vật liệu xây dựng, thương mại dịch vụ...

Một trong những điểm sáng tiêu biểu trong phát triển kinh tế tư nhân của xã Hà Trung là Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại BamBo Vina với ngành nghề chính là sản xuất các sản phẩm từ nguyên liệu cây luồng. Xuất phát từ nhu cầu thị trường đối với các sản phẩm nội thất, đồ gia dụng có độ bền cao, mẫu mã hiện đại, từ cây luồng, gia đình chị Hoàng Thị Luật đã mạnh dạn đầu tư nhà xưởng, học hỏi kỹ thuật sản xuất đồ nội thất, đồ thủ công mỹ nghệ và nhiều loại mặt hàng gia dụng từ các địa phương có nghề phát triển. Ban đầu, gia đình chị chỉ thành lập cơ sở sản xuất nhỏ lẻ các mặt hàng, như bàn ghế từ luồng ép, đồ gia dụng, kệ để đồ phục vụ thị trường trong nước. Nhờ chú trọng cải tiến mẫu mã, đảm bảo chất lượng sản phẩm và giữ uy tín với khách hàng, công ty đã mở rộng quy mô sản xuất, ký kết được nhiều đơn hàng ổn định với các cửa hàng nội thất và khu du lịch sinh thái trong và ngoài tỉnh; sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ, đồ gia dụng xuất khẩu sang thị trường nhiều nước trên thế giới. Hiện nay công ty tạo việc làm ổn định cho hơn 30 lao động, đã có 5 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 4 sao cấp tỉnh, đều được xuất khẩu đi thị trường Trung Đông và Châu Âu.

Chị Hoàng Thị Luật, Phó Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại BamBo Vina, chia sẻ: “Trong suốt quá trình phát triển, doanh nghiệp luôn được sự đồng hành, hỗ trợ kịp thời từ cấp tỉnh đến địa phương trong việc cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ về chính sách, đất đai, vốn cũng như tham gia các hội nghị xúc tiến đầu tư trong và ngoài tỉnh để quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ... Chính sự đồng hành này đã tạo niềm tin và là yếu tố then chốt giúp chúng tôi trụ vững và tiếp tục mở rộng sản xuất, đóng góp vào phát triển chung của xã. Chúng tôi mong muốn trong thời gian tới, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục có thêm những hoạt động, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp. Trong đó, có các chương trình hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để doanh nghiệp có thêm nguồn tái đầu tư sản xuất, đầu tư trang thiết bị để ứng dụng công nghệ, sản xuất theo hướng hiện đại hóa".

Bên cạnh tiểu thủ công nghiệp, lĩnh vực thương mại, dịch vụ của xã Hà Trung cũng ghi nhận sự phát triển rõ nét. Các hộ kinh doanh dịch vụ vận tải, hàng tiêu dùng, dịch vụ ăn uống... ngày càng tăng cả về số lượng và quy mô. Nhiều hộ mạnh dạn đầu tư cơ sở vật chất, áp dụng phương thức kinh doanh hiện đại, góp phần đáp ứng tốt hơn nhu cầu tiêu dùng của người dân trong và ngoài xã. Trên địa bàn xã có trên 1.800 hộ gia đình tham gia sản xuất, kinh doanh thương mại, dịch vụ, đặc biệt dọc Quốc lộ 1A và khu trung tâm xã.

Chủ tịch UBND xã Hà Trung, Trịnh Hồng Sơn cho biết: "Phát triển kinh tế tư nhân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của địa phương trong những năm qua. Chính quyền cam kết đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để các hộ sản xuất, kinh doanh phát huy tiềm năng, thế mạnh sẵn có mở rộng sản xuất kinh doanh hiệu quả để khu vực này thực sự trở thành động lực tăng trưởng của địa phương. Thông qua phát triển kinh tế tư nhân, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt, góp phần quan trọng vào thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội”.

Bài và ảnh: Lương Khánh