Nâng cao kỹ năng thương mại điện tử cho cán bộ, doanh nghiệp, thanh niên khởi nghiệp

Sáng 5/6, Sở Công Thương Thanh Hóa tổ chức hội nghị tập huấn, đào tạo kỹ năng thương mại điện tử (TMĐT) cho cán bộ quản lý nhà nước, doanh nghiệp, hợp tác xã, thanh niên khởi nghiệp và sinh viên trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh hội nghị.

Tham dự hội nghị có cán bộ các sở, ngành, địa phương, đại diện doanh nghiệp, hợp tác xã, thanh niên khởi nghiệp cùng đông đảo sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Giám đốc Sở Công Thương Phùng Đình Ảnh cho biết, thương mại điện tử đang trở thành xu thế tất yếu và là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế số.

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, việc trang bị kiến thức, kỹ năng về TMĐT cho cán bộ quản lý, cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã và lực lượng thanh niên khởi nghiệp có ý nghĩa quan trọng, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa.

Đây cũng là cơ hội để các học viên cập nhật những quy định mới của pháp luật, tiếp cận các xu hướng kinh doanh hiện đại và ứng dụng hiệu quả các nền tảng số vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ông Phùng Đình Ảnh, Phó Giám đốc Sở Công Thương phát biểu khai mạc hội nghị.

Tại hội nghị, các báo cáo viên đến từ Trung tâm Phát triển thương mại điện tử và Công nghệ số thuộc Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương cùng các chuyên gia, giảng viên trong lĩnh vực TMĐT đã truyền đạt nhiều nội dung thiết thực.

Trong đó, các học viên được cập nhật tổng quan về thương mại điện tử Việt Nam, những xu hướng phát triển nổi bật của TMĐT trong giai đoạn hiện nay; cơ hội và thách thức đặt ra đối với doanh nghiệp, hợp tác xã trong quá trình chuyển đổi số và phát triển hoạt động kinh doanh trên môi trường trực tuyến.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Hội nghị cũng tập trung phổ biến các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động TMĐT tại Việt Nam, bao gồm Luật Thương mại điện tử, các nội dung dự thảo nghị định và thông tư hướng dẫn thi hành luật.

Một trong những nội dung được các học viên đặc biệt quan tâm là chuyên đề về thương mại xã hội và ứng dụng xây dựng kênh trên các nền tảng số; xây dựng thương hiệu và kinh doanh trực tuyến. Các chuyên gia đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tiễn về xây dựng nội dung, phát triển kênh bán hàng, tiếp cận khách hàng mục tiêu, quảng bá sản phẩm và gia tăng hiệu quả kinh doanh trên các nền tảng mạng xã hội.

Thông qua hội nghị, các học viên có thêm kiến thức, kỹ năng thực tiễn để ứng dụng hiệu quả TMĐT vào hoạt động quản lý, sản xuất, kinh doanh, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển kinh tế số trên địa bàn tỉnh.

Chi Phạm