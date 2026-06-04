Đang chấp hành án phạt tù, phạm nhân vẫn liều lĩnh phạm tội

Đang chấp hành án phạt tù, Cà Thị Xuân vẫn “ngựa quen đường cũ”, phạm tội chiếm đoạt tài liệu của cơ quan, tổ chức đến mức phải khởi tố, xét xử.

Ngày 3/6, Tòa án Nhân dân khu vực 2 (Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa) đã phối hợp với Viện kiểm sát Nhân dân cùng cấp và Ban Giám thị Trại giam Thanh Phong tổ chức phiên tòa hình sự xét xử lưu động đối với bị cáo Cà Thị Xuân (SN 1993, quê ở tỉnh Sơn La) về tội “Chiếm đoạt tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Quang cảnh phiên tòa.

Theo cáo trạng, Cà Thị Xuân là phạm nhân đang chấp hành án phạt tù 36 tháng về tội “Trộm cắp tài sản”, tại Phân trại số 1, Trại giam Thanh Phong (Cục C10, Bộ Công an), đóng trên địa bàn xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Tuy nhiên, trong quá trình cải tạo, nữ phạm nhân này không biết ăn năn hối cải, lại “ngựa quen đường cũ”.

Cụ thể, ngày 21/6/2025, tại khu vực trước cửa nhà giam N2 thuộc Phân trại số 1, Trại giam Thanh Phong, trong lúc cán bộ quản giáo phụ trách căng tin đang trả hàng và sổ mua hàng hóa cho phạm nhân, Cà Thị Xuân đã nhanh tay lợi dụng sơ hở để chiếm đoạt 9 cuốn sổ mua hàng hóa của các phạm nhân khác.

Sau khi trộm được, Xuân mang 9 cuốn sổ về buồng giam cất giấu kỹ, nhằm sử dụng về sau để mua nhu yếu phẩm phục vụ nhu cầu cá nhân.

Đây là loại tài liệu quản lý hành chính nội bộ của trại giam, nhằm kiểm soát việc tiêu dùng hằng ngày của phạm nhân đang chấp hành thi hành án phạt tù.

Hành vi của Cà Thị Xuân không chỉ xâm phạm đến quyền lợi sinh hoạt của phạm nhân khác mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác quản lý, giáo dục và tình hình an ninh, trật tự nội bộ của Trại giam Thanh Phong.

Tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn nhận tội và mong Hội đồng xét xử giảm nhẹ khung hình phạt.

Trên cơ sở xem xét toàn diện hồ sơ vụ án, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Cà Thị Xuân 27 tháng tù.

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Đỗ Đức