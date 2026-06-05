Ưu tiên nguồn điện phục vụ các điểm thi vào lớp 10 THPT trên địa bàn tỉnh

Công ty Điện lực Thanh Hóa đã chủ động xây dựng và triển khai các phương án vận hành, cấp điện an toàn, liên tục cho toàn bộ các điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, nhiều hoạt động hỗ trợ thí sinh, tiếp sức mùa thi cũng được tuổi trẻ ngành Điện triển khai, góp phần lan tỏa hình ảnh người thợ điện trách nhiệm, tận tâm vì cộng đồng.

Nhân viên Điện lực Hạc Thành (Công ty Điện lực Thanh Hóa) thay thế máy biến áp đảm bảo cấp điện cho các khu vực diễn ra kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, UBND tỉnh Thanh Hóa và các cơ quan chức năng, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã yêu cầu các điện lực trực thuộc khẩn trương rà soát toàn bộ các địa điểm in sao đề thi, điểm thi, điểm chấm thi và địa điểm làm việc của Ban Chỉ đạo thi trên địa bàn quản lý để xây dựng phương án đảm bảo cấp điện chi tiết, phù hợp với từng khu vực.

Theo đó, các đơn vị điện lực trực thuộc đã chủ động phối hợp với Ban Chỉ đạo thi, Hội đồng thi và các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh để khảo sát hiện trạng lưới điện, kiểm tra nguồn điện cấp cho các điểm thi, đánh giá nguy cơ mất an toàn điện và xây dựng các phương án cấp điện phù hợp với từng địa điểm. Đồng thời, các đơn vị chuẩn bị đầy đủ phương án dự phòng nhằm bảo đảm việc cấp điện không bị gián đoạn trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi.

Điện lực trực thuộc Công ty Điện lực Thanh Hóa kiểm tra nguồn cấp, bố trí máy phát dự phòng đảm bảo cấp điện an toàn, thông suốt tại các địa điểm thi.

Tại các địa điểm in sao đề thi, tổ chức thi và chấm thi, các Điện lực đã tổ chức kiểm tra, chạy thử máy phát điện dự phòng có công suất phù hợp, bảo đảm khả năng cấp điện liên tục 24/24 giờ trong mọi tình huống. Đơn vị cũng làm việc trực tiếp với Hội đồng thi để thống nhất rõ trách nhiệm của các bên trong công tác đảm bảo điện, góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp khi xử lý các tình huống phát sinh.

Để bảo đảm độ tin cậy cung cấp điện ở mức cao nhất, Công ty Điện lực Thanh Hóa chỉ đạo các đơn vị không thực hiện các công tác ngừng, giảm cung cấp điện theo kế hoạch có ảnh hưởng đến việc cấp điện cho các địa điểm phục vụ kỳ thi trong thời gian diễn ra kỳ thi, trừ trường hợp xử lý sự cố hoặc các tình huống bất khả kháng.

Cán bộ Trung tâm Điều khiển xa (phòng Điều độ) Công ty Điện lực Thanh Hóa trong ca trực vận hành.

Phòng Điều độ Công ty đã chủ động xây dựng phương thức vận hành hệ thống điện tối ưu, phối hợp với Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Bắc đăng ký phương án đảm bảo điện trên phạm vi toàn tỉnh trong thời gian tổ chức kỳ thi. Đồng thời, các phương án chuyển đổi kết dây, chuyển tải và cấp điện dự phòng cũng được chuẩn bị sẵn sàng nhằm rút ngắn tối đa thời gian khôi phục điện khi xảy ra sự cố.

Bên cạnh đó, các Điện lực trực thuộc đã bố trí lực lượng trực vận hành, trực xử lý sự cố 24/24 giờ; chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị, phương tiện và nhân lực để kịp thời xử lý tình huống bất thường. Công tác kiểm tra lưới điện, phát quang hành lang tuyến, xử lý khiếm khuyết thiết bị và củng cố các vị trí xung yếu được hoàn thành trước thời điểm kỳ thi diễn ra nhằm nâng cao độ an toàn và ổn định của hệ thống điện.

Không chỉ tập trung thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tuổi trẻ Công ty Điện lực Thanh Hóa còn tích cực tham gia các hoạt động đồng hành cùng các thí sinh thông qua chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2026. Đoàn Thanh niên Công ty đã chỉ đạo các chi đoàn trực thuộc phối hợp với địa phương, nhà trường và lực lượng thanh niên tình nguyện triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ tại các điểm thi trên địa bàn.

Đoàn viên thanh niên Công ty Điện lực Thanh Hóa tham gia các hoạt động tiếp sức mùa thi.

Đoàn viên thanh niên ngành Điện tham gia hướng dẫn thí sinh và người nhà đến đúng địa điểm thi, hỗ trợ phân luồng giao thông tại khu vực cổng trường, phát nước uống miễn phí... và động viên tinh thần các em trước giờ làm bài. Những hoạt động thiết thực này không chỉ góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho các thí sinh mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp của người thợ điện Thanh Hóa trách nhiệm, thân thiện và luôn hướng về cộng đồng.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chủ động và đồng bộ từ công tác kỹ thuật, vận hành đến các hoạt động vì cộng đồng, Công ty Điện lực Thanh Hóa quyết tâm đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục và ổn định trong suốt thời gian diễn ra Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027, góp phần tạo điều kiện thuận lợi để các thí sinh tự tin bước vào kỳ thi quan trọng, hướng tới kết quả cao nhất.

Hùng Mạnh