Phiên chợ giới thiệu nông sản, thực phẩm an toàn tại xã Yên Định

Sáng 5/6, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND xã Yên Định tổ chức khai mạc phiên chợ giới thiệu nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2026.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Đức Cường cùng các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn của xã Yên Định.

Phiên chợ được tổ chức tại Quảng trường Bà Triệu, xã Yên Định, với quy mô 60 gian hàng của 58 đơn vị tham gia.

Trong số này có 38 đơn vị, doanh nghiệp, HTX, cơ sở trong tỉnh và 20 đơn vị đến từ các tỉnh, thành phố, như: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Hưng Yên, Ninh Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Cao Bằng.

Các sản phẩm được trưng bày, giới thiệu chủ yếu là nông sản thực phẩm an toàn, sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền...

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Đức Cường phát biểu khai mạc

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Đức Cường cho biết, phiên chợ là dịp để bà con nông dân, các doanh nghiệp, HTX trong xã, trong tỉnh và các doanh nghiệp tỉnh bạn, các xã lân cận có cơ hội giao lưu, quảng bá thương hiệu, sản phẩm nông sản, sản phẩm OCOP đến với người tiêu dùng.

Đây cũng là dịp để xã Yên Định đón tiếp, giới thiệu, quảng bá hình ảnh về địa phương, văn hóa, sản phẩm tới các doanh nghiệp và Nhân dân.

Người dân tham quan, mua sắm tại các gian hàng.

Phiên chợ giới thiệu nông sản, thực phẩm an toàn năm 2026 tại xã Yên Định được tổ chức trong thời gian 3 ngày, từ 5/6 đến 7/6. Đây là phiên chợ thứ hai được Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp tổ chức trong năm nay trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, ngày 29/5, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với xã Thiệu Hóa tổ chức phiên chợ thứ nhất. Theo kế hoạch, Sở sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương, đơn vị tổ chức phiên chợ tại xã Nông Cống và xã Trung Chính.

Thanh Tâm