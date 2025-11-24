Doanh nghiệp công nghiệp nỗ lực giữ nhịp tăng trưởng

Năm 2025 tiếp tục là giai đoạn đầy thử thách đối với các doanh nghiệp công nghiệp khi giá nguyên liệu đầu vào như thép, kim loại màu, hạt nhựa, phụ gia... liên tục biến động theo chu kỳ ngắn, chịu ảnh hưởng của tình hình địa chính trị và xu hướng tiêu dùng toàn cầu. Giá cả thay đổi mạnh trong thời gian ngắn không chỉ đẩy chi phí sản xuất tăng cao, mà còn khiến nhiều kế hoạch đầu tư, dự trữ và ký kết hợp đồng của doanh nghiệp bị xáo trộn. Dù vậy, tại Thanh Hóa, nhiều doanh nghiệp vẫn cho thấy khả năng thích ứng nhanh, chủ động tái cấu trúc và nâng cao hiệu suất để giữ vững nhịp tăng trưởng.

Trong lĩnh vực cơ khí - ngành phụ thuộc lớn vào giá thép, Công ty TNHH Thương mại và sản xuất cơ khí Lam Sơn được xem là điểm sáng về khả năng điều hành linh hoạt. Chuyên sản xuất kết cấu thép, chế tạo thiết bị công nghiệp và gia công cơ khí chính xác, doanh nghiệp có hơn 70% chi phí đầu vào liên quan trực tiếp tới thép và kim loại. Từ đầu năm 2025, giá thép trong nước có thời điểm tăng đến 15% chỉ trong vòng vài tuần, tạo sức ép lớn cho hoạt động sản xuất.

Trước biến động khó lường, công ty áp dụng chiến lược “chủ động trước biến động”, tập trung vào 3 trụ cột là bảo đảm nguồn cung, kiểm soát chi phí và mở rộng thị trường. Doanh nghiệp ký các hợp đồng cung ứng thép dài hạn với nhà phân phối lớn nhằm giữ ổn định giá nhập; duy trì kho dự trữ theo chu kỳ 2 tháng để tránh tình trạng “gối đầu” trong thời điểm giá tăng. Đồng thời đẩy mạnh đấu thầu các dự án trong các khu công nghiệp, nhà máy năng lượng và công trình hạ tầng. Đặc biệt, doanh nghiệp còn đầu tư hệ thống máy cắt công nghệ cao, máy hàn tự động và phần mềm quản trị vật tư, giúp giảm 6 - 8% định mức nguyên liệu mỗi tháng.

Nhờ những giải pháp đồng bộ, 10 tháng năm 2025 doanh thu của công ty vẫn duy trì đà tăng khoảng 7%, công suất hoạt động, đạt trên 90%. Đại diện doanh nghiệp chia sẻ: “Trong bối cảnh giá thép lên xuống khó đoán, doanh nghiệp chỉ có thể đứng vững khi chủ động củng cố quản trị và nâng năng suất nội tại".

Khác với cơ khí, nhóm ngành bao bì - nhựa lại chịu tác động trực tiếp từ giá dầu thô, yếu tố quyết định giá hạt nhựa PP, PE, HDPE... Công ty CP Bao bì Bỉm Sơn chuyên sản xuất bao bì công nghiệp và bao bì phục vụ ngành xi măng, nông sản cũng phải đối mặt với áp lực lớn khi giá hạt nhựa tăng nhanh theo từng đợt. Có thời điểm, giá nguyên liệu tăng gần 10% so với tháng trước, khiến chi phí sản xuất đội lên đáng kể.

Không để doanh nghiệp rơi vào thế bị động, công ty đã triển khai loạt giải pháp kỹ thuật và thị trường. Doanh nghiệp đầu tư đồng bộ các dây chuyền dệt bao, in ấn, tráng ghép công nghệ mới, tiết kiệm tới 12 - 15% điện năng và giảm 5% tỷ lệ hao hụt nguyên liệu so với công nghệ cũ. Nhờ tối ưu quy trình, doanh nghiệp giảm được chi phí sản xuất trong bối cảnh giá hạt nhựa tăng cao. Đồng thời, công ty mở rộng sang sản phẩm bao bì nông sản, bao bì vật liệu xây dựng theo đơn đặt hàng của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, đặc biệt là các nhà máy xi măng, khoáng sản trên địa bàn.

Một hướng đi đáng chú ý khác của công ty là phát triển dòng sản phẩm bao bì thân thiện môi trường, sử dụng nguyên liệu tái chế theo xu hướng sản xuất xanh. Điều này không chỉ giúp doanh nghiệp tiếp cận khách hàng mới, mà còn tăng giá trị thương hiệu trong bối cảnh tiêu chuẩn môi trường ngày càng khắt khe.

Công nhân vận hành dây chuyền sản xuất bao bì, bảo đảm hoạt động ổn định dù giá nguyên liệu đầu vào biến động.

Nhìn rộng hơn, biến động nguyên liệu đang tạo sức ép lớn lên toàn bộ khối công nghiệp của tỉnh. Chi phí nguyên liệu chiếm từ 60 - 75% tổng giá thành trong các ngành chế biến - chế tạo, nên việc giá đầu vào tăng 5 - 10% có thể khiến biên lợi nhuận co lại đáng kể. Tuy vậy, nhiều doanh nghiệp ở Thanh Hóa đã thay đổi cách vận hành như chủ động dự trữ nguyên liệu, đa dạng hóa nhà cung ứng, ứng dụng công nghệ giảm hao hụt và điều chỉnh mô hình sản xuất theo hướng tinh gọn. Một số đơn vị còn nghiên cứu sử dụng vật liệu thay thế hoặc tăng tỷ lệ nội địa hóa nhằm giảm phụ thuộc vào nguồn hàng nhập khẩu.

Theo đánh giá của Sở Công Thương, điểm sáng trong giai đoạn 2024-2025 là khu vực công nghiệp Thanh Hóa không còn bị động trước biến động toàn cầu như trước. Nhiều doanh nghiệp đã tăng tốc chuyển đổi số, số hóa quản trị kho, áp dụng tự động hóa trong nhiều công đoạn sản xuất để giảm chi phí và tăng độ chính xác. Các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế cũng được doanh nghiệp chú trọng, từ đó tăng khả năng cạnh tranh trong đấu thầu và mở rộng thị trường xuất khẩu.

Song hành cùng nỗ lực nội tại của doanh nghiệp, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ như ưu tiên tín dụng cho công nghiệp chế biến - chế tạo, hỗ trợ đổi mới công nghệ, thúc đẩy xúc tiến thương mại và kết nối cung cầu trong nước. Hạ tầng các khu công nghiệp tiếp tục được hoàn thiện, giúp doanh nghiệp giảm thời gian logistics và nâng cao hiệu suất sản xuất. Bên cạnh đó, tỉnh tăng cường các chương trình liên kết vùng, kết nối doanh nghiệp với nhà cung cấp lớn để giảm thiểu rủi ro thiếu hụt nguyên liệu trong các giai đoạn cao điểm.

