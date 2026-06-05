“Đòn bẩy” để nông nghiệp phát triển

Ngành nông nghiệp của tỉnh đang từng bước chuyển mình theo hướng hiện đại, quy mô lớn và ứng dụng công nghệ cao. Có được kết quả đó, ngoài sự năng động của người dân và doanh nghiệp, còn phải kể đến vai trò quan trọng của các cơ chế, chính sách hỗ trợ của tỉnh, được ví như “đòn bẩy” giúp nông nghiệp phát triển bền vững.

Người dân xã Hoằng Châu tích tụ, tập trung đất đai sản xuất nông nghiệp quy mô lớn.

Thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa cho biết, trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh đã ban hành nhiều nghị quyết, cơ chế khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và bảo vệ môi trường. Tổng kinh phí thực hiện các chính sách trong giai đoạn này đạt hơn 1.450 tỷ đồng. Các chính sách đã góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, XDNTM, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, qua đó nâng cao thu nhập và đời sống của người dân khu vực nông thôn. Từ thực tiễn triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ, nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả đã xuất hiện tại các địa phương trong tỉnh. Tại các vùng trồng rau, hoa, cây ăn quả ở các xã: Yên Định, Thọ Xuân, Thiệu Hóa, Hoằng Giang, Hậu Lộc... các hộ dân mạnh dạn đầu tư nhà màng, nhà lưới, áp dụng công nghệ tưới nhỏ giọt, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP và hữu cơ. Theo đánh giá của ngành nông nghiệp, trồng trọt trong nhà màng, nhà lưới ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao lợi nhuận trung bình đạt 200 triệu đồng/ha/năm, gấp 2,5 đến 3 lần so với sản xuất nông nghiệp thông thường.

Ông Lê Văn Hồng, thôn Trung Hậu, xã Hậu Lộc, chia sẻ: “Trước đây gia đình sản xuất ngoài trời theo phương pháp truyền thống nên phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết, năng suất không ổn định. Từ khi được tiếp cận các chính sách hỗ trợ đầu tư nhà màng, hệ thống tưới tự động, tôi đã đầu tư 3 nhà màng với diện tích 4.000m2 để trồng cây măng tây với quy mô lớn hơn. Hiện năng suất tăng gần gấp đôi, sản phẩm tiêu thụ thuận lợi, doanh thu mỗi năm đạt hàng trăm triệu đồng”.

Không riêng lĩnh vực trồng trọt, các chính sách hỗ trợ tích tụ, tập trung đất đai cũng đang tạo điều kiện để nhiều doanh nghiệp, HTX hình thành các vùng sản xuất quy mô lớn. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm thay đổi tư duy sản xuất manh mún sang sản xuất hàng hóa tập trung, ứng dụng khoa học công nghệ. Nhiều vùng sản xuất trước đây hiệu quả thấp nay đã trở thành vùng chuyên canh cho giá trị thu nhập cao. Các HTX, doanh nghiệp ngày càng quan tâm đầu tư phát triển vùng chuyên canh quy mô áp dụng các tiêu chuẩn sản xuất sạch và sản xuất theo chuỗi liên kết. Người dân cũng từng bước thay đổi tư duy, từ sản xuất tự phát sang sản xuất theo nhu cầu thị trường.

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, nhiều chính sách cũ đã hết hiệu lực trong năm 2025, trong khi thực tiễn đặt ra yêu cầu mới như phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, giảm phát thải và thích ứng với biến đổi khí hậu. Để tạo “đòn bẩy” cho nông nghiệp phát triển trong giai đoạn tới, ngành nông nghiệp tiếp tục tham mưu xây dựng các cơ chế, chính sách ưu đãi cho lĩnh vực này. Trong đó, tập trung chính sách hỗ trợ tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao đối với cây rau, cây hoa, cây ăn quả, cây dược liệu, mía và nuôi tôm thẻ chân trắng... Các dự án nhận chuyển nhượng hoặc thuê quyền sử dụng đất sẽ được hỗ trợ chi phí trong thời gian đầu triển khai sản xuất. Bên cạnh đó, tỉnh cũng ưu tiên phát triển nông nghiệp hữu cơ - xu hướng tất yếu trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng thực phẩm an toàn ngày càng tăng. Bên cạnh đó, các tổ chức, cá nhân sản xuất rau, cây ăn quả đạt tiêu chuẩn hữu cơ sẽ được hỗ trợ chi phí giống, phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật sinh học và hỗ trợ kinh phí chứng nhận hữu cơ. Ngoài ra, tỉnh cũng tiếp tục hỗ trợ đầu tư hạ tầng cho các vùng chuyên canh cây ăn quả, rau an toàn, vùng cói, khu chăn nuôi tập trung và vùng trồng rừng sản xuất. Các hạng mục như đường giao thông nội đồng, điện, hệ thống cấp nước, kênh mương tưới tiêu sẽ góp phần giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả đầu tư và thu hút doanh nghiệp tham gia liên kết sản xuất. Theo ông Lương Quốc Đạt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị HTX dịch vụ nông nghiệp Hoằng Thành cho biết “Sản xuất hữu cơ yêu cầu chi phí đầu tư ban đầu lớn, thời gian chuyển đổi dài nên nếu không có chính sách hỗ trợ thì người dân rất khó theo đuổi. Việc tỉnh tiếp tục duy trì và mở rộng các cơ chế hỗ trợ sẽ tạo động lực rất lớn để các HTX mạnh dạn đầu tư, nâng cao chất lượng sản phẩm”.

Theo đánh giá của ngành nông nghiệp, việc xây dựng các chính sách giai đoạn 2026-2030 không chỉ nhằm hỗ trợ người dân về vốn, hạ tầng hay công nghệ, mà quan trọng hơn là tạo môi trường thuận lợi để hình thành nền nông nghiệp hiện đại, xanh và bền vững. Mục tiêu đặt ra là thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, đổi mới mô hình tăng trưởng, tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ và nâng cao chất lượng sống của người dân nông thôn. Trong bối cảnh ngành nông nghiệp đang đứng trước nhiều thách thức như biến đổi khí hậu, giá vật tư tăng cao, thị trường cạnh tranh khốc liệt, việc tiếp tục duy trì và hoàn thiện các cơ chế hỗ trợ là hết sức cần thiết. Những chính sách đúng và trúng sẽ tiếp tục trở thành “đòn bẩy” quan trọng, giúp nông nghiệp của tỉnh phát triển theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững hơn trong thời gian tới.

Bài và ảnh: Hải Đăng