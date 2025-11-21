Xung đột Nga - Ukraine: Nga giành quyền kiểm soát hoàn toàn Kupyansk

Hotline: 0822.173.636   |

Thế giới

Theo RT
(Baothanhhoa.vn) - Lực lượng Nga đã chiếm được thành phố Kupyansk ở đông bắc Ukraine, Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Liên bang Nga Valery Gerasimov cho biết trong cuộc họp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại một sở chỉ huy quân sự.

Lực lượng Nga đã chiếm được thành phố Kupyansk ở đông bắc Ukraine, Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Liên bang Nga Valery Gerasimov cho biết trong cuộc họp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại một sở chỉ huy quân sự.

Ảnh: Getty Images /Sputnik.

Tướng Gerasimov cho biết thành phố hiện đã được kiểm soát hoàn toàn. Kupyansk là một trung tâm hậu cần quan trọng gần sông Oskol. Việc chiếm được thành phố này sẽ bảo vệ các vị trí của Nga trong khu vực và cho phép tiếp tục di chuyển về phía tây.

“Các đội hình của nhóm phía tây đã giải phóng thành phố Kupyansk”, Gerasimov phát biểu trong cuộc họp báo. Ông lưu ý, các lực lượng Ukraine đang bị tấn công ở bờ trái sông và các điều kiện đã được chuẩn bị để họ đầu hàng.

Tổng thống Nga Putin khen ngợi thành tích của các lực lượng Nga, tuyên bố khoảng 15 tiểu đoàn của lực lượng vũ trang Ukraine đã bị bao vây trong và xung quanh Kupyansk.

Tướng Gerasimov cho biết quân đội Nga đang tiến công trên nhiều mặt trận. Nhóm phía Đông đã giành được quyền kiểm soát 13 khu định cư và hơn 230 km2 ở các khu vực Dnepropetrovsk và Zaporozhye. Nhóm phía Bắc kiểm soát phần lớn Volchansk thuộc Vùng Kharkov. Tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk, nhóm phía Nam nắm giữ một phần Konstantinovka và đang giải phóng trung tâm thành phố.

Ông Gerasimov cũng cho biết nhiều binh sĩ Ukraine đã sẵn sàng đầu hàng nhưng phải đối mặt với các mối đe dọa từ chính chỉ huy của họ.

Ukraine đã bác bỏ các báo cáo về sự bao vây và cho rằng các tuyên bố của Moscow là phóng đại. “Kupyansk nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng phòng thủ Ukraine”, Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định, đồng thời phủ nhận bất kỳ thất bại lớn nào ở Volchansk và Krasnoarmeysk (Pokrovsk).

Từ khóa:

#Ukraine #Tổng thống Nga Putin #Kiểm soát #Tổng thống nga vladimir putin #Thành phố #Lực lượng vũ trang #Quân đội Nga #Liên bang nga #Xung đột #Quân sự

