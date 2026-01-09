Tổng thống Hàn Quốc sẽ thăm Nhật Bản, hội đàm thượng đỉnh với Thủ tướng Takaichi

Ngày 9/1, Phủ Tổng thống Hàn Quốc thông báo, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung sẽ có chuyến thăm kéo dài hai ngày tới tỉnh Nara của Nhật Bản vào đầu tuần tới để tiến hành hội đàm thượng đỉnh với Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi, nhằm thảo luận các biện pháp tăng cường quan hệ song phương.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi hội đàm tại Gyeongju, Hàn Quốc, ngày 30/10/2025. Ảnh Yonhap.

Người phát ngôn Phủ Tổng thống Hàn Quốc Kang Yu-jung cho biết, Tổng thống Lee Jae Myung sẽ thăm Nhật Bản vào ngày 13/1 để tham dự hội nghị thượng đỉnh với Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi, được tổ chức tại tỉnh Nara. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Seoul và Tokyo tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực tăng cường quan hệ song phương theo hướng ổn định và hướng tới tương lai.

Theo Phủ Tổng thống Hàn Quốc, trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh, hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ trao đổi về nhiều vấn đề khu vực và toàn cầu cùng quan tâm, đồng thời thảo luận các nội dung hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội và văn hóa. Các cuộc trao đổi này nhằm rà soát tiến trình hợp tác hiện có, cũng như tìm kiếm những biện pháp cụ thể để làm sâu sắc hơn quan hệ song phương trong thời gian tới.

Bên cạnh các hoạt động chính thức, Tổng thống Lee Jae Myung sẽ tham dự một sự kiện hữu nghị cùng Thủ tướng Takaichi, qua đó thể hiện cam kết thúc đẩy giao lưu và tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước. Ông cũng dự kiến gặp gỡ cộng đồng người Hàn Quốc đang sinh sống tại Nhật Bản trước khi kết thúc chuyến thăm và trở về nước.

Phủ Tổng thống Hàn Quốc đánh giá, chuyến thăm lần này sẽ góp phần duy trì và củng cố đà phát triển tích cực của quan hệ Hàn Quốc – Nhật Bản thông qua “ngoại giao con thoi”, tức các chuyến thăm và tiếp xúc qua lại thường xuyên giữa lãnh đạo hai nước.

Hàn Quốc và Nhật Bản thúc đẩy các nỗ lực tăng cường quan hệ song phương. Ảnh: Reuters.

Đây là chuyến thăm Nhật Bản lần thứ hai của Tổng thống Lee Jae Myung, sau chuyến thăm Tokyo hồi tháng 8, khi ông tiến hành hội đàm thượng đỉnh với Thủ tướng Nhật Bản khi đó là ông Ishiba Shigeru. Trước đó, Tổng thống Lee và Thủ tướng Takaichi Sanae từng hội đàm thượng đỉnh bên lề Hội nghị APEC tại Gyeongju ngày 30/10/2025, đồng thời có cuộc gặp ngắn bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Nam Phi vào tháng 11/2025.

Thanh Giang

Nguồn: Yonhap.