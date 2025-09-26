Xung đột Nga - Ukraine: Moscow kiểm soát hơn 4.700 km2 lãnh thổ và 205 khu định cư

Bộ Quốc phòng Nga đã công bố bản cập nhật về những vùng lãnh thổ mà quân đội nước này giành được trong năm nay, đồng thời chia sẻ một bản đồ chính thức về khu vực kiểm soát tại tiền tuyến. Theo quân đội Nga, các lực lượng đã kiểm soát hơn 4.700 km2 lãnh thổ và giành quyền kiểm soát khoảng 205 khu định cư.

Pháo tự hành 2S44 Giatsint-K của Nga. Ảnh: Sputnik.

Những bước tiến lớn nhất đạt được tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR), nơi quân đội Nga kiểm soát khoảng 3.300 km2 lãnh thổ, theo số liệu công bố hôm 25/9. Bộ Quốc phòng Nga cũng công bố một bản đồ chính thức hiếm hoi về chiến tuyến, thể hiện chi tiết khu vực do quân đội kiểm soát. Phần lớn những bước tiến này tập trung tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR), nơi quân đội Nga kiểm soát được khoảng 3.300 km2.

Theo ước tính mới nhất của quân đội Nga, Kiev đã mất hơn 25.000 xe tăng và các phương tiện bọc thép trong suốt xung đột, hơn 42.000 phương tiện cơ giới, cùng gần 30.000 khẩu pháo và khí tài khác. Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga, tính đến tháng 2 năm nay, hơn 1,08 triệu binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng hoặc bị thương trong giao tranh.

Bản đồ chính thức hiếm hoi về chiến tuyến do Bộ Quốc phòng Nga công bố.

Trong khi đó, Ukraine từ lâu vẫn khẳng định tổn thất của họ ở mức thấp và hiếm khi đưa ra số liệu cập nhật. Tháng 2 vừa qua, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết kể từ khi xung đột leo thang, chỉ có khoảng 46.000 binh sĩ Ukraine thiệt mạng và thêm 380.000 người khác bị thương.

Báo cáo mới nhất của Nga không bao gồm khu vực biên giới tỉnh Kursk, nơi được tuyên bố “giải phóng” hồi đầu năm nay. Vùng này từng bị Ukraine tấn công vào tháng 8 năm ngoái, khi lực lượng Kiev chiếm thị trấn biên giới Sudzha cùng nhiều khu định cư lân cận. Tuy nhiên, chiến dịch ban đầu được giới chức Ukraine ca ngợi là “thành công lớn” này nhanh chóng mất đà, biến thành một cuộc chiến tiêu hao kéo dài nhiều tháng.

Thanh Hằng (Theo RT)