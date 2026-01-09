Các hãng ôtô Nhật Bản phá kỷ lục 30 năm về nhập khẩu ngược

Theo số liệu được công bố ngày 8/1, Nhật Bản đã nhập khẩu 111.513 xe do các nhà sản xuất ôtô Nhật Bản sản xuất từ nước ngoài vào năm 2025, tăng 19% so với năm 2024 và đạt mức cao kỷ lục lần đầu tiên sau ba thập kỷ.

Nhật Bản đã nhập khẩu 111.513 xe do các nhà sản xuất ôtô Nhật Bản sản xuất từ nước ngoài vào năm 2025. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Mức cao nhất trước đó về “nhập khẩu ngược” vào Nhật Bản là 107.092 xe vào năm 1995.

Theo số liệu từ Hiệp hội các nhà nhập khẩu ôtô Nhật Bản, Suzuki Motor dẫn đầu với 43.266 xe nhập khẩu năm ngoái, tăng gấp 7 lần so với năm trước đó.

Suzuki đã nhập khẩu mẫu xe thể thao đa dụng cỡ nhỏ Fronx từ Ấn Độ từ năm 2024 và bắt đầu nhập khẩu mẫu xe dẫn động bốn bánh Jimny Nomade vào tháng 4/2025 để bán tại Nhật Bản. Mức lương thấp hơn ở Ấn Độ giúp các mặt hàng nhập khẩu này có giá cả cạnh tranh.

Honda Motor ghi nhận lượng nhập khẩu ngược giảm 18% xuống còn 37.022 xe. Honda đã nhập khẩu mẫu SUV cỡ nhỏ WR-V từ Ấn Độ từ năm 2024. Mặc dù sản lượng giảm vào năm ngoái nhưng vẫn ở mức cao.

Mẫu xe điện mới của hãng, chiếc “0 Alpha,” sẽ được nhập khẩu vào Nhật Bản từ Ấn Độ bắt đầu từ năm tài chính 2027.

Lượng nhập khẩu của Nissan Motor và Toyota Motor cùng giảm 33% xuống 9.595 xe và 9.587 xe.

Tháng trước, Toyota đã công bố kế hoạch bắt đầu nhập khẩu ba mẫu xe sản xuất tại Mỹ để bán tại Nhật Bản bắt đầu từ năm nay, bao gồm cả sedan Camry và SUV Highlander.

Nhật Bản có kế hoạch đơn giản hóa quy trình chứng nhận để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc nhập khẩu xe sản xuất tại Mỹ, sau các cuộc đàm phán thuế quan với Mỹ. Nissan và Honda cũng đang xem xét nhập khẩu ngược từ Mỹ./.

Theo TTXVN