Syria tuyên bố ngừng bắn ở Aleppo sau nhiều ngày giao tranh dữ dội

Ngày 9/1, Bộ Quốc phòng Syria tuyên bố áp dụng lệnh ngừng bắn tại 3 khu dân cư ở thành phố Aleppo, miền Bắc nước này, động thái có thể giúp chấm dứt các cuộc giao tranh mới giữa lực lượng chính phủ và các tay súng người Kurd.

Syria tuyên bố ngừng bắn ở Aleppo sau nhiều ngày giao tranh dữ dội. Ảnh: Reuters.

Theo Bộ Quốc phòng Syria, lệnh ngừng bắn sẽ có hiệu lực tại khu vực các khu dân cư Sheikh Maqsoud, Ashrafiyah và Bani Zaid ở thành phố Aleppo, bắt đầu từ 03h00 ngày 9/1. Theo đó, các nhóm vũ trang tại những khu vực này được yêu cầu rời đi kể từ thời điểm đó với thời hạn chót là 09h00 cùng ngày.

Trước đó, Lực lượng chính phủ Syria đã giao tranh với Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd lãnh đạo tại Aleppo từ ngày 6/1, khiến ít nhất 21 người thiệt mạng. Chính quyền Syria cáo buộc SDF nhắm mục tiêu vào các cơ sở y tế và giáo dục khiến hơn 45.000 người đã phải sơ tán khỏi thành phố Aleppo. Giao tranh khiến sân bay quốc tế Aleppo đóng cửa, giao thông trên tuyến cao tốc nối với Thổ Nhĩ Kỳ bị gián đoạn. Các khu công nghiệp và nhà máy cũng dừng hoạt động do các tuyến đường chính vào trung tâm thành phố bị “tê liệt”.

Trong suốt hơn một thập kỷ xung đột, Aleppo luôn là điểm nóng của các cuộc đối đầu và tranh chấp quyền kiểm soát. Những bất đồng kéo dài giữa chính quyền Damascus và Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) liên quan đến việc sáp nhập lực lượng người Kurd vào bộ máy trung ương đã nhiều tháng qua trở thành nút thắt, làm gia tăng nguy cơ đổ vỡ các nỗ lực hòa giải.

Các tòa nhà bị hư hại sau các đợt không kích kép nhằm vào khu dân cư Bab al-Nairab do lực lượng đối lập kiểm soát ở thành phố Aleppo, Syria. Ảnh: NBC News.

Trong bối cảnh đó, cộng đồng quốc tế, bao gồm Liên Hợp Quốc và các quốc gia trong khu vực, tiếp tục kêu gọi thiết lập một lệnh ngừng bắn bền vững và nối lại tiến trình đối thoại chính trị. Lệnh ngừng bắn tạm thời tại Aleppo hiện được xem là bước đi mới nhất nhằm hạn chế tổn thất đối với dân thường và duy trì những cơ hội mong manh cho một giải pháp chính trị lâu dài, khi cuộc xung đột Syria vẫn chưa cho thấy hồi kết rõ ràng.

Thanh Giang

Nguồn: Reuters, Times of Israel.