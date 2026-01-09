Mỹ chuẩn bị tấn công trên bộ các băng đảng ma túy, làm dấy lên lo ngại leo thang căng thẳng với Mexico

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chính quyền của ông đang chuẩn bị triển khai các chiến dịch quân sự trên bộ nhằm vào các băng đảng ma túy, sau thời gian dài tập trung tấn công các tuyến vận chuyển ma túy trên biển. Tuyên bố này làm dấy lên lo ngại về khả năng căng thẳng an ninh leo thang, đặc biệt liên quan đến Mexico và khu vực Mỹ Latin.

Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ chuẩn bị tấn công trên bộ các băng đảng ma túy. Ảnh: Reuters.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News ngày 8/1, ông Trump khẳng định Mỹ đã “triệt phá khoảng 97% lượng ma túy vận chuyển bằng đường biển” tại vùng Caribe và phía đông Thái Bình Dương. Theo ông, bước đi tiếp theo là tấn công trực diện vào các cơ sở và mạng lưới hoạt động của các băng đảng ma túy trên đất liền, những tổ chức mà ông cho là đang kiểm soát phần lớn lãnh thổ Mexico. Ông Trump viện dẫn con số từ 250.000 đến 300.000 ca tử vong mỗi năm tại Mỹ liên quan đến ma túy, coi đây là mối đe dọa an ninh quốc gia nghiêm trọng, buộc Washington phải có hành động cứng rắn hơn. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ không nêu rõ thời điểm, quy mô cũng như phạm vi cụ thể của các chiến dịch quân sự dự kiến.

Tuyên bố của ông Trump làm dấy lên lo ngại Mỹ có thể tiến hành các hoạt động quân sự ảnh hưởng trực tiếp đến lãnh thổ Mexico. Giới chuyên gia cảnh báo, kịch bản này có thể bị xem là hành động gây hấn, kéo theo những hệ lụy nghiêm trọng về an ninh và di cư.

Trong bối cảnh khu vực bất ổn gia tăng, Colombia cũng đã đặt toàn bộ biên giới với Venezuela trong tình trạng cảnh giác cao, triển khai khoảng 30.000 binh sĩ để đối phó nguy cơ an ninh và làn sóng di cư mới, sau các diễn biến liên quan đến Venezuela và những cảnh báo từ phía Mỹ.

Giới chức Colombia cho biết, lực lượng quân đội được giao nhiệm vụ ngăn chặn các mối đe dọa từ những nhóm vũ trang xuyên biên giới liên quan đến buôn bán ma túy, trong đó có lực lượng nổi dậy ELN. Nhóm này đã tuyên bố sẽ chống lại những gì họ gọi là “các kế hoạch áp đặt” nhằm vào Venezuela và người dân nước này.

Colombia cũng đã đặt toàn bộ biên giới với Venezuela trong tình trạng cảnh giác cao. Ảnh: AFP.

Động thái quân sự của Bogota cũng được xem là phản ứng trước những chỉ trích từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, người cáo buộc Colombia không kiểm soát hiệu quả tình trạng ma túy vượt biên giới, đồng thời đưa ra cảnh báo rằng Colombia có thể trở thành mục tiêu tiếp theo trong chính sách an ninh khu vực của Washington.

Một quan chức Colombia khẳng định việc đối phó với các nhóm vũ trang có tổ chức là trách nhiệm lâu dài của nhà nước, đồng thời nhấn mạnh các biện pháp hiện nay nhằm vô hiệu hóa những mối đe dọa hiện hữu, thay vì phản ứng nhất thời.

Thu Uyên

Nguồn: Wion, The Guardian