Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp cho ý kiến vào các đề án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập

Chiều 6/1, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì phiên họp chuyên đề tháng 1/2026 của UBND tỉnh để nghe và cho ý kiến vào các đề án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.

Tham dự phiên họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh; các sở, ngành chức năng của tỉnh.

Các đại biểu dự phiên họp.

Tại phiên họp các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến vào 4 đề án, gồm:

Đề án thành lập Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật Lam Sơn trên cơ sở tiếp nhận nguyên trạng Nhà hát Nghệ thuật Lam Sơn và chức năng, nhiệm vụ về văn hóa, điện ảnh của Trung tâm Xúc tiến và Văn hóa, Điện ảnh;

Đề án thành lập Trung tâm Bảo tồn di sản, Bảo tàng và Thư viện Thanh Hóa trên cơ sở tiếp nhận nguyên trạng Bảo tàng tỉnh; nguyên trạng Thư viện tỉnh và chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu lịch sử của Trung tâm Nghiên cứu lịch sử và Bảo tồn Di sản Thanh Hóa;

Đề án thành lập Trung tâm Triển lãm và Xúc tiến Du lịch Thanh Hóa trên cơ sở tiếp nhận nguyên trạng Trung tâm Triễn Lãm - Hội chợ - Quảng cáo và chức năng, nhiệm vụ về xúc tiến du lịch của Trung tâm Xúc tiến Du lịch và Văn hóa, Điện ảnh;

Đề án đổi tên và kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Văn Trung báo cáo nội dung liên quan tại phiên họp.

Giám đốc Sở Nội vụ Lê Ngọc Hợp báo cáo thẩm định các đề án.

Qua nghiên cứu dự thảo các đề án cũng như trên cơ sở ý kiến góp ý của các đại biểu tại phiên họp, kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh thống nhất với nội dung các đề án được ngành chức năng của tỉnh chuẩn bị và trình tại phiên họp.

Tiếp đó, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến vào Đề án kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Bảo trợ xã hội Thanh Hóa thuộc Sở Y tế và Đề án kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Bảo trợ xã hội số 2 Thanh Hóa thuộc Sở Y tế.

Phó Giám đốc Sở Y tế Đỗ Thái Hòa báo cáo nội dung liên quan tại phiên họp.

Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh thống nhất nội dung các đề án; đồng thời yêu cầu Sở Y tế khẩn trương xây dựng đề án sắp xếp, thành lập trạm y tế thuộc UBND các xã, phường đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường phát biểu tại phiên họp.

Tại phiên họp, các đại biểu cũng đã thảo luận, cho ý kiến vào các đề án thuộc lĩnh vực nông nghiệp và môi trường (NN&MT) gồm:

Đề án thành lập Trung tâm phát triển quỹ đất trực thuộc UBND tỉnh, trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc Sở NN&MT;

Đề án thành lập Trung tâm Quan trắc NN&MT trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản; Trung tâm Quan trắc môi trường, địa chất và tiếp nhận một phần nhiệm vụ của Trung tâm Dữ liệu thông tin NN&MT;

Đề án thành lập Ban Quản lý Cảng cá và Đăng kiểm tàu cá Thanh Hóa trên cơ sở tổ chức lại Ban Quản lý Cảng cá Thanh Hóa và Trung tâm Đăng kiểm tàu cá thuộc Chi cục Biển đảo và Thủy sản;

Đề án thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa trên cơ sở hợp nhất Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa và Trung tâm Dữ liệu thông tin NN&MT;

Đề án giải thể 26 Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp để điều chuyển chức năng, nhiệm vụ, biên chế và viên chức về Trung tâm Cung ứng dịch vụ công trực thuộc UBND cấp xã.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.

Kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh nhấn mạnh: Việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua chủ trương, định hướng tại Kết luận số 52-KL/TU ngày 12/11/2025. Các ngành, đơn vị chức năng cần tập trung thực hiện tốt yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đơn vị, ngành chức năng rà soát, hoàn thiện các đề án đã được thảo luận, cho ý kiến tại phiên họp để trình ký ban hành theo quy định. Sở Nội vụ tiếp tục theo dõi, đôn đốc các đơn vị tập trung xây dựng, hoàn thiện các đề án, nhiệm vụ được giao theo kế hoạch.

