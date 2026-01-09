Ấn Độ có thể bị Mỹ áp thuế 500% vì mua dầu thô của Nga

Chiến lược nhập khẩu dầu thô từ Nga của Ấn Độ đang đứng trước sức ép mới, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Washington có thể áp mức thuế quan rất cao đối với các quốc gia tiếp tục mua dầu của Nga. Mức thuế đang được cân nhắc có thể lên tới 500%, làm gia tăng đáng kể rủi ro đối với thương mại song phương Mỹ – Ấn.

Ấn Độ có thể bị Mỹ áp thuế 500% vì mua dầu thô của Nga. Ảnh: Times Of India

Ngày 8/1, Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ có thể “tăng thuế rất nhanh” đối với các đối tác không điều chỉnh chính sách năng lượng theo định hướng của Washington. Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh Mỹ gia tăng sức ép buộc New Delhi giảm phụ thuộc vào dầu thô Nga kể từ khi xung đột Ukraine bùng phát.

Giới phân tích cho rằng, nếu thuế 500% được áp đặt, tác động với Ấn Độ sẽ vượt ra ngoài lĩnh vực thương mại. Xuất khẩu sang Mỹ có nguy cơ sụt giảm mạnh, trong khi chuỗi cung ứng, dòng vốn đầu tư và niềm tin doanh nghiệp cũng có thể bị ảnh hưởng. Mỹ hiện là một trong những đối tác thương mại và đầu tư lớn nhất của Ấn Độ, đồng thời giữ vai trò then chốt trong chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của nước này.

Nga hiện là nguồn cung dầu lớn nhất của Ấn Độ. Trong năm tài khóa 2022–2023, Ấn Độ nhập khẩu khoảng 31 tỷ USD dầu thô từ Nga; con số này tăng lên 46,5 tỷ USD năm 2023–2024 và khoảng 50,3 tỷ USD năm 2024–2025. Trong khi đó, xuất khẩu dầu của Mỹ sang Ấn Độ chỉ đạt khoảng 6,5 tỷ USD trong năm 2024–2025. Các nguồn cung từ khu vực Vùng Vịnh có xu hướng giảm.

Trong năm tài khóa 2025–2026, mức độ phụ thuộc vào dầu Nga có điều chỉnh nhưng vẫn ở mức cao. Từ tháng 4 đến tháng 11/2025, Ấn Độ nhập khẩu khoảng 94 tỷ USD dầu thô, trong đó Nga chiếm khoảng 30,8 tỷ USD, tương đương gần một phần ba tổng kim ngạch.

Nga xuất khẩu dầu thô sang Ấn Độ. Ảnh: BBC

Cảnh báo mới của Mỹ nối tiếp các biện pháp thuế quan trước đó. Tháng 8/2025, Washington từng áp thuế bổ sung 25% đối với hàng hóa Ấn Độ liên quan đến việc mua dầu Nga, sau đó nâng lên 50%. Nếu mức thuế 500% được triển khai, New Delhi có thể buộc phải xem xét lại chiến lược năng lượng của mình.

Đối với Ấn Độ, thách thức đặt ra là cân bằng giữa an ninh năng lượng, nhu cầu dầu giá thấp và việc duy trì quan hệ kinh tế – chiến lược với Mỹ. Một biện pháp thuế quan quy mô lớn không chỉ tác động đến lĩnh vực năng lượng mà còn có thể lan sang thương mại, sản xuất và hợp tác công nghệ song phương.

Lê Hà.

Nguồn: Times Of India