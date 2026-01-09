Trung Quốc và Iran điều tàu chiến đến Nam Phi, chuẩn bị tham gia tập trận chung

Các tàu chiến của Trung Quốc, Nga và Iran đã bắt đầu cập Vịnh False - Cape Town để tham gia cuộc tập trận hải quân chung mang tên Will for Peace, do Nam Phi đăng cai tổ chức từ ngày 9 đến 16/1.

Tàu chiến IRIS Makran của Iran và tàu khu trục Tangshan 122 của Trung Quốc tại căn cứ hải quân Simon’s Town. Ảnh: Brenton Geach.

Cuộc tập trận mang tên “Ý chí vì hòa bình 2026” (Will for Peace) quy tụ các quốc gia chủ chốt thuộc Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS). Ngày 8/1, một tàu khu trục và một tàu tiếp tế của Trung Quốc, cùng một tàu hộ vệ, một tàu căn cứ tiền phương và một tàu căn cứ viễn chinh của Iran, đã có mặt. Các tàu chiến Nga cũng dự kiến ​​sẽ đến Cape Town. Nga được cho là đã điều tàu hộ vệ lớp Steregushchiy mang tên Stoykiy, trên boong có trực thăng săn ngầm Ka-27PL, cùng với tàu tiếp dầu hộ tống lớp Altay mang tên Yelnya để tham gia tập trận.

Theo thông báo của chính phủ Nam Phi, cuộc diễn tập tập trung vào chủ đề “Hành động chung nhằm bảo đảm an toàn hàng hải và các hoạt động kinh tế trên biển”, với các nội dung huấn luyện liên quan đến bảo vệ tuyến hàng hải, phối hợp tìm kiếm - cứu nạn và nâng cao khả năng tác chiến chung trên biển. Giới chức Nam Phi khẳng định đây là hoạt động mang tính hợp tác, không nhằm vào bất kỳ quốc gia hay liên minh thứ ba nào.

Hai tàu hải quân Iran, tàu IRIS Shahid Mahdav dài 240m và tàu hộ vệ Naghdi, ngoài khơi Simon’s Town trước khi cuộc tập trận hải quân “Will for Peace” bắt đầu vào thứ Sáu, ngày 9 tháng 1 năm 2026. Ảnh: Brenton Geach.

Cuộc tập trận chung - trước đây được gọi là Cuộc tập trận Mosi - ban đầu được lên kế hoạch vào tháng 11 năm 2025 nhưng đã bị hoãn lại do trùng với Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Johannesburg. Tuy nhiên, cuộc tập trận cũng gây ra tranh luận trong nội bộ chính trị Nam Phi. Đảng Liên minh Dân chủ (DA), một thành viên trong liên minh cầm quyền, cho rằng việc tiến hành tập trận với Nga, Trung Quốc và Iran có thể làm suy yếu lập trường “không liên kết” mà Nam Phi theo đuổi, đồng thời nhấn mạnh BRICS vốn là một diễn đàn kinh tế, không phải liên minh quân sự.

BRICS ban đầu bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi nhưng sau đó đã mở rộng để bao gồm Iran, Ai Cập, Ethiopia, Indonesia và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Hiện vẫn chưa rõ chính xác những quốc gia nào tham gia vào cuộc tập trận trên.

Thanh Vân

Nguồn: Africanews, africa.businessinsider.