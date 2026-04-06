Xung đột Isarel- Libăng leo thang: đóng cửa khẩu biên giới với Syria, thủ đô Beirrut rung chuyển vì không kích

Tình hình tại Li băng đang rơi vào tình trạng khẩn cấp nghiêm trọng khi các cuộc giao tranh giữa Israel và Hezbollah bước vào giai đoạn khốc liệt mới, gây tê liệt các tuyến giao thông huyết mạch và tàn phá thủ đô Beirut.

Một người đàn ông đi bộ gần trạm kiểm soát biên giới Lebanon-Syria đang đóng cửa trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Israel và Hezbollah, khi cuộc xung đột giữa Mỹ-Israel và Iran vẫn tiếp diễn, gần Masnaa, Lebanon, ngày 5 tháng 4 năm 2026. Ảnh: Reuters

Chính quyền Li băng vừa thông báo đóng cửa chính thức cửa khẩu Masnaa - tuyến đường bộ quan trọng nhất nối Li băng với Syria.

Lý do là các cuộc không kích dữ dội của Israel nhắm vào khu vực sát biên giới đã tạo ra các hố bom lớn, khiến phương tiện không thể lưu thông. Israel cáo buộc Hezbollah sử dụng tuyến đường này để vận chuyển vũ khí từ Iran qua Syria vào Li bang

Việc đóng cửa này đã cắt đứt con đường sơ tán chính của hàng nghìn dân thường đang cố gắng tìm nơi ẩn náu tại Syria, đồng thời chặn đứng các chuyến xe viện trợ nhân đạo và hàng hóa thương mại thiết yếu.

Trong khi biên giới bị phong tỏa, trung tâm và ngoại ô thủ đô Beirut tiếp tục là mục tiêu của các đợt không kích không ngừng nghỉ từ quân đội Israel (IDF).

Các quận phía Nam (Dahieh) và khu vực trung tâm như Jnah, Raouche đã rung chuyển bởi các vụ nổ lớn. Bộ Y tế Li băng cho biết, một trong những cuộc không kích của Israel tại Beirut hôm 5/4 đã khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và 52 người bị thương ở khu phố Jnah.

Bộ này cũng cho biết, một cuộc tấn công khác nhằm vào một tòa nhà chung cư ở thị trấn Ain Saadeh phía đông Beirut đã khiến ba người thiệt mạng và ba người khác bị thương, trong khi một cuộc tấn công ở thị trấn Kfar Hatta phía nam, cách xa biên giới với Israel, đã khiến bảy người thiệt mạng, trong đó có một bé gái bốn tuổi.

Israel tuyên bố đang thực hiện các cuộc tấn công “có độ chính xác cao” nhằm vào các trung tâm chỉ huy, kho vũ khí và các thủ lĩnh cấp cao của lực lượng Quds (Iran) và Hezbollah.

Khói bốc lên từ hiện trường vụ tấn công của Israel ở vùng ngoại ô phía nam Beirut vào ngày 5 tháng 4 năm 2026 Ảnh: AFP

Việc vừa bị không kích tại thủ đô, vừa bị cô lập về đường bộ đang đẩy Li băng vào một cuộc khủng hoảng kép. Các bệnh viện tại Beirut đang trong tình trạng quá tải, trong khi nguồn thuốc men và nhu yếu phẩm có nguy cơ cạn kiệt do các tuyến giao thương bị gián đoạn. Trong bối cảnh quân đội Israel tiến sâu vào các khu vực biên giới phía nam Li băng, tàn phá nhiều làng mạc, Tổng thống Li bang Joseph Aoun đã nhắc lại lời kêu gọi đàm phán với Israel, nói rằng ông muốn tránh cho miền nam đất nước mình khỏi sự tàn phá trên quy mô như đã thấy ở vùng lãnh thổ Gaza của người Palestine.

Nhật Lệ

Nguồn: Aljazeera, Wafa agency