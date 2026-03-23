Xung đột Iran tác động rõ nét tới nội bộ nước Mỹ trước bầu cử giữa kỳ

Xung đột với Iran do Tổng thống Mỹ Donald Trump phát động đang không chỉ làm gia tăng bất ổn khu vực mà còn bắt đầu tạo ra những tác động lan tỏa rõ rệt tới đời sống chính trị nội bộ nước Mỹ, trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2026 đang đến gần. Diễn biến này được cho là có thể định hình lại tương quan lực lượng giữa các đảng phái, đặc biệt khi tâm lý thận trọng của cử tri độc lập - nhóm đóng vai trò then chốt, đang nổi lên như một yếu tố ảnh hưởng đáng kể tới các tính toán chiến lược của đảng Cộng hòa.

Kết quả khảo sát của Đại học Quinnipiac về cục diện chính trị nội bộ nước Mỹ trước cuộc bầu cử giữ kỳ. Ảnh: Wion.

Kết quả khảo sát của Đại học Quinnipiac cho thấy, phần lớn cử tri độc lập không ủng hộ việc phát động chiến dịch quân sự khi chưa có sự phê chuẩn của Quốc hội, đồng thời cho rằng chính quyền chưa làm rõ cơ sở và mục tiêu của quyết định này. Đây được xem là tín hiệu đáng chú ý khi nhóm cử tri độc lập thường đóng vai trò then chốt trong các cuộc bầu cử tại Mỹ.

Hiện đảng Cộng hòa đang nắm thế đa số sít sao tại Quốc hội, trong khi toàn bộ Hạ viện và khoảng một phần ba số ghế Thượng viện sẽ được bầu lại. Các nhà phân tích nhận định, chỉ cần sự thay đổi nhỏ trong xu hướng ủng hộ của cử tri độc lập cũng có thể ảnh hưởng đáng kể tới khả năng duy trì quyền kiểm soát Quốc hội của đảng này.

Khảo sát cũng cho thấy sự thận trọng của cử tri đối với nguy cơ leo thang căng thẳng tại Trung Đông. Phần lớn người được hỏi phản đối việc triển khai lực lượng bộ binh Mỹ tới Iran, trong bối cảnh xuất hiện thông tin về khả năng mở rộng hiện diện quân sự của Mỹ tại khu vực.

Bên cạnh yếu tố an ninh, vấn đề kinh tế tiếp tục là mối quan tâm hàng đầu. Nhiều cử tri bày tỏ không hài lòng với cách điều hành kinh tế của chính quyền, trong khi giá dầu và khí đốt tăng do gián đoạn nguồn cung tại Vịnh Ba Tư đang trở thành chủ đề nổi bật trong các cuộc tranh luận chính trị.

Cử tri đi bỏ phiếu sớm tại Atlanta, bang Georgia ngày 17/10. Ảnh: Getty Images.

Tại Washington, giới chức chính quyền đang nỗ lực trấn an dư luận. Phó Tổng thống Mỹ JD Vance khẳng định Mỹ không có ý định sa lầy vào một cuộc xung đột kéo dài, đồng thời thừa nhận áp lực từ giá năng lượng gia tăng và tình hình bất ổn khu vực. Ông cho rằng việc giá nhiên liệu tăng chỉ mang tính tạm thời và chính quyền đang triển khai các biện pháp nhằm ổn định thị trường.

Trong khi đó, trả lời báo The Guardian, cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Leon Panetta nhận định, nhà lãnh đạo Mỹ đang ở trong tình thế khó khăn, đồng thời cho rằng cuộc khủng hoảng tại khu vực Tây Á là rủi ro có thể dự báo trước.

Theo ông Panetta, giới chức an ninh Mỹ từ lâu đã cảnh báo Iran có khả năng gây gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu, đặc biệt thông qua việc tác động tới Eo biển Hormuz – tuyến vận tải dầu mỏ quan trọng. Ông cũng lưu ý những hạn chế trong công tác hoạch định, cùng với giá năng lượng tăng và sự suy yếu của các liên minh, có thể làm gia tăng nguy cơ bất ổn lan rộng.

Các diễn biến xung đột tại Trung Đông không chỉ tác động tới an ninh khu vực mà còn đang trở thành yếu tố quan trọng chi phối môi trường chính trị – kinh tế tại Mỹ trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ.

Thanh Hằng

Nguồn: Wion.