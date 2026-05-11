Một người Mỹ, một người Pháp trên tàu du lịch bị ảnh hưởng bởi virus Hanta có kết quả xét nghiệm dương tính

Ngày 11/5 theo giờ Việt Nam, giới chức y tế Mỹ cho biết một trong 17 hành khách người Mỹ được sơ tán khỏi tàu du lịch xảy ra ổ dịch hantavirus tại quần đảo Canary đã có kết quả dương tính với virus này và một người khác có các triệu chứng nhẹ. Cùng ngày, Pháp cũng xác nhận trường hợp nhiễm virus Hanta đầu tiên. Trong khi đó, công tác sơ tán hơn 140 hành khách trên tàu du lịch liên quan dịch bệnh đã hoàn tất theo kế hoạch.

Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ ngày 11/5 thông báo một hành khách trở về Mỹ từ tàu du lịch MV Hondius đã có kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút này, trong khi một người khác có các triệu chứng nhẹ. Ảnh: AP.

Chuyến bay thuê bao chở 17 công dân Mỹ được sơ tán khỏi tàu MV Hondius sau khi tàu cập cảng Tenerife, hòn đảo lớn nhất thuộc quần đảo Canary của Tây Ban Nha ngoài khơi Tây Phi. Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ (HHS) cho biết thêm, tất cả công dân Mỹ đang được đưa về Mỹ bằng đường hàng không, và hai hành khách có triệu chứng đang được di chuyển trong các khoang cách ly sinh học của máy bay.

HHS cho biết, chuyến bay hồi hương do Bộ Ngoại giao Mỹ tổ chức sẽ đưa các hành khách tới Trung tâm Điều trị Mầm bệnh Đặc biệt mới nổi thuộc Trung tâm Y tế Đại học Nebraska tại Omaha, bang Nebraska. Sau khi tới các cơ sở này, từng người sẽ được đánh giá lâm sàng và điều trị tùy theo tình trạng sức khỏe.

Trong khi đó, Bộ trưởng Y tế Pháp Stéphanie Rist vừa thông báo, Pháp đã ghi nhận ca nhiễm virus Hanta đầu tiên, bệnh nhân là một phụ nữ Pháp trước đó từng đi trên du thuyền Hondius. Bệnh nhân này cũng được đưa từ quần đảo Canary về Pháp bằng chuyên cơ vào ngày 10/5. Trả lời phỏng vấn truyền thông, bà Rist cho biết kết quả xét nghiệm virus Hanta của bệnh nhân là dương tính và tình trạng bệnh của người này đã xấu đi trong đêm cùng ngày. Trước đó, Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu tiết lộ với báo giới, trong số 5 hành khách Pháp được sơ tán về nước trong ngày, người phụ nữ nói trên đã xuất hiện triệu chứng ngay trên chuyến bay trở về. Bốn hành khách còn lại hiện có kết quả xét nghiệm âm tính, song Bộ trưởng Y tế Pháp khẳng định, họ vẫn sẽ phải cách ly điều trị tại bệnh viện ít nhất 15 ngày, đồng thời nhấn mạnh các quy định hiện hành cho phép chính phủ tiếp tục siết chặt các biện pháp cách ly.

Một chiếc máy bay chở hành khách từ tàu du lịch MV Hondius, nơi bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh hantavirus, cất cánh từ sân bay Tenerife Sud, quần đảo Canary, Tây Ban Nha vào ngày 10 tháng 5 năm 2026. Ảnh: Reuters.

Các hành khách được sơ tán khỏi tàu du lịch bắt đầu trở về nước vào ngày 10/5 bằng máy bay quân sự và máy bay chính phủ sau khi con tàu đang neo đậu tại đảo Tenerife. Tại đây, hành khách được lực lượng chức năng mặc đồ bảo hộ toàn thân và đeo mặt nạ phòng độc hộ tống lên bờ. Các máy bay tới Tenerife đã đưa hành khách của hơn 20 quốc gia rời đi trong chiến dịch sơ tán dự kiến kéo dài tới hết ngày thứ Hai 11/5.

Hành khách sẽ được xét nghiệm khi đến nơi, sau đó sẽ được đưa đến các bệnh viện địa phương hoặc cơ sở cách ly, hoặc được đưa về nhà để tự cách ly. Giám đốc quản lý dịch bệnh và đại dịch của Tổ chức Y tế Thế giới, bà Maria Van Kerkhove, cho biết trong một cuộc họp báo rằng tổ chức này đã khuyến nghị cách ly 42 ngày đối với tất cả hành khách trên tàu kể từ ngày 10/5.

Thanh Vân

Nguồn: AP, Tân Hoa Xã.