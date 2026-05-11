Trung Quốc xác nhận Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ thăm Bắc Kinh từ 13-15/5

Trung Quốc xác nhận Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ thăm Bắc Kinh từ ngày 13-15/5 để hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Trung tiếp tục tồn tại nhiều bất đồng liên quan thương mại, Iran, và công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng nhau rời khỏi sân bay quốc tế Gimhae sau cuộc gặp song phương, bên lề Hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), tại Busan, Hàn Quốc, ngày 30 tháng 10 năm 2025. Ảnh: Reuters

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 11/5 thông báo, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 13-15/5 theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Đây sẽ là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo trong hơn 6 tháng qua và cũng là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của ông Donald Trump kể từ năm 2017.

Người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly cho biết, quan hệ Mỹ - Trung đang được “tái tập trung vào những điều quan trọng nhất”, gồm an ninh, an toàn và thịnh vượng của người dân Mỹ. Bà Kelly cho biết, hai bên sẽ hướng tới các thỏa thuận thương mại mới liên quan lĩnh vực hàng không, nông nghiệp và năng lượng, song không nêu chi tiết.

Theo các quan chức Mỹ, Washington và Bắc Kinh dự kiến thảo luận khả năng thiết lập các cơ chế mới như “Hội đồng Thương mại” và “Hội đồng Đầu tư” nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế song phương.

Khung hợp tác thương mại mới được cho là nhằm xác định các mặt hàng ưu tiên trong hoạt động xuất nhập khẩu giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, trong khi cơ chế đầu tư sẽ tạo diễn đàn xử lý các vấn đề nhạy cảm liên quan đầu tư song phương.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (thứ hai từ phải) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (thứ hai từ trái) gặp nhau tại Busan, Hàn Quốc vào ngày 30 tháng 10 năm 2025. ẢNH: NYTIMES

Ngoài thương mại, vấn đề Iran cũng được dự báo sẽ là một trong những nội dung trọng tâm tại cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo. Theo giới chức Mỹ, Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần trao đổi với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về xung đột liên quan Iran và dự kiến tiếp tục thúc đẩy Bắc Kinh sử dụng ảnh hưởng của mình nhằm hỗ trợ các nỗ lực hạ nhiệt tình hình Trung Đông.

Một nội dung đáng chú ý khác là hợp tác về trí tuệ nhân tạo (AI). Các quan chức Mỹ cho biết, Washington muốn xây dựng cơ chế liên lạc mới với Bắc Kinh liên quan công nghệ AI nhằm tránh nguy cơ phát sinh căng thẳng trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ ngày càng gia tăng.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo, Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu tới Hàn Quốc để gặp Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent trong các cuộc đàm phán thương mại hai ngày 12 - 13/5 nhằm chuẩn bị cho các cuộc thảo luận cấp cao giữa hai nhà lãnh đạo.

Bích Hồng

Nguồn: Reuters, Xinhua, Kyodo