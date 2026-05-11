Slovakia đối mặt nguy cơ bị trừng phạt từ EU sau chuyến thăm Nga của Thủ tướng Fico

Liên minh châu Âu (EU) đang xem xét các biện pháp trừng phạt nhằm vào Slovakia, sau khi Thủ tướng Robert Fico đến Moscow dự lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9/5, và tiếp tục phủ quyết gói trừng phạt thứ 20 chống Nga.

Các nhà lãnh đạo châu Âu chỉ trích quyết định của Thủ tướng Slovakia Robert Fico tham dự lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng 9 tháng 5 của Nga tại Quảng trường Đỏ. Ảnh: IntelliNews

Ngày 10/5, truyền thông châu Âu đưa thông tin, Brussels đã cảnh báo về những thiếu sót trong cơ quan thanh toán nông nghiệp của Slovakia, làm dấy lên nguy cơ có thể tạm đình chỉ nguồn tài trợ của EU dành cho nông dân Slovakia. Đây được coi là một bước leo thang đáng kể, chuyển từ chỉ trích ngoại giao sang các biện pháp trừng phạt tài chính trực tiếp

Bất chấp những nỗ lực cô lập Nga từ phía phương Tây, Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã tạo nên một tiền lệ chưa từng có khi xuất hiện trên Quảng trường Đỏ vào ngày 9/5.

Sự xuất hiện của ông Fico đã gây ra một “cú sốc” lớn tại Brussels. Các nhà phân tích nhận định, đây là minh chứng rõ nhất cho thấy, mặt trận thống nhất của NATO đang xuất hiện những vết nứt nghiêm trọng.

Về phản ứng của các quốc gia thành viên, sau khi cấm máy bay của ông Fico đi qua không phận, các quốc gia này đang dẫn đầu nhóm vận động cho một thái độ “không khoan nhượng”.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã trực tiếp chỉ trích chuyến đi của ông Fico, cho rằng hành động này làm suy yếu nỗ lực đoàn kết của châu Âu trong việc hỗ trợ Ukraine và duy trì các lệnh trừng phạt đối với Nga.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Thủ tướng Slovakia Robert Fico. Ảnh: Getty Images

Thay vì nhượng bộ, ông Robert Fico đã có những động thái đối đầu trực diện. Slovakia xác nhận đã khởi kiện kế hoạch năng lượng RePowerEU của Liên minh Châu Âu. Ông Fico cho rằng, việc EU buộc các nước thành viên từ bỏ nhiên liệu hóa thạch của Nga là một quyết định chưa thông qua sự nhất quán và gây thiệt hại kinh tế cho Slovakia.

Trong chuyến thăm Moscow, ông Fico tuyên bố mình là “con cừu đen” của EU và khẳng định sẽ chống lại việc dựng lên một “bức màn sắt mới” giữa châu Âu và Nga.

Hiện tại, Slovakia vẫn đang chặn một số lệnh trừng phạt mới của EU nhắm vào Nga, đặc biệt là các lệnh liên quan đến đường ống dẫn dầu Druzhba. Tổng thống Putin trong cuộc gặp với thủ tướng Slovakia Fico đã khẳng định sẽ làm mọi cách để đáp ứng nhu cầu năng lượng của Slovakia

Nhật Lệ

Nguồn: Intellinews, Times now world