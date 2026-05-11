Pháp: Bất ổn leo thang do làn sóng bài EU

Hàng nghìn người dân Pháp tuần hành khắp trung tâm thủ đô Paris để chỉ trích NATO và EU, cũng như yêu cầu chính quyền thay đổi quan điểm với hai tổ chức trên.

Bài phát biểu của Florian Phillipot tại một cuộc biểu tình do đảng Les Patriotes của ông tổ chức để ủng hộ Frexit được tổ chức tại Paris ở Ile de France en France vào ngày 9 tháng 5 năm 2026. Ảnh: Reuters.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh làn sóng giận dữ về chủ quyền quốc gia và các chính sách kinh tế của Brussels đang tăng cao.

Cuộc tuần hành do đảng cực hữu “Les Patriotes” –(Những người yêu nước) dẫn đầu đã biến thành tâm điểm chú ý khi ông Florian Philippot, lãnh đạo đảng này, cùng những người ủng hộ thực hiện hành động xé rách lá cờ EU ngay giữa đám đông. Đây là hành động biểu tượng mạnh mẽ nhằm khẳng định ý chí tách rời hoàn toàn khỏi liên minh của những người tham gia.

Những người biểu tình đã hô vang các khẩu hiệu chỉ trích Tổng thống Emmanuel Macron, cáo buộc ông “đang nhận lệnh trực tiếp từ Brussels” thay vì ưu tiên lợi ích của người dân Pháp.

Những người biểu tình nhấn mạnh 3 yêu cầu cốt lõi: Giành lại quyền tự quyết về luật pháp và ngân sách. Thực hiện các chính sách nhập cư độc lập. Phản đối các hiệp định thương mại tự do như EU-Mercosur mà họ cho là đang “bức tử” ngành nông nghiệp nội địa.

Một người biểu tình giơ tấm bìa cứng viết tay có dòng chữ FREXIT trong cuộc biểu tình Yêu nước ở Paris Ile de France, Pháp vào ngày 9 tháng 5 năm 2026. Ảnh: Reuters

Bên cạnh vấn đề kinh tế, đoàn người biểu tình còn bày tỏ sự phản đối gay gắt đối với Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA) của EU, coi đây là công cụ kiểm duyệt quyền tự do ngôn luận. Đồng thời, họ chỉ trích việc Pháp bị cuốn sâu vào cuộc xung đột Ukraine thông qua các gói viện trợ quân sự và lệnh trừng phạt mà EU áp đặt, gây ra tình trạng lạm phát và khủng hoảng năng lượng trong nước.

Dù chính phủ Pháp hiện tại vẫn khẳng định cam kết với EU, nhưng quy mô và sự quyết liệt của các cuộc biểu tình Frexit cho thấy sự rạn nứt sâu sắc trong lòng xã hội Pháp. Phong trào này đang tìm cách mô phỏng kịch bản Brexit của Anh, đặt ra những thách thức không nhỏ cho chính quyền của Tổng thống Macron vào thế khó trong việc duy trì sự ổn định xã hội và cam kết với khối liên minh.

Nhật Lệ

Nguồn: APT, Reuters