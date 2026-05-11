Thủ tướng Anh Keir Starmer cam kết cải cách mạnh mẽ giữa sức ép từ chức gia tăng

Thủ tướng Anh Keir Starmer dự kiến có bài phát biểu quan trọng vào cuối ngày 11/5 (theo giờ địa phương), trong đó cam kết thúc đẩy các cải cách sâu rộng nhằm giải quyết những thách thức lớn của nước Anh. Động thái diễn ra trong bối cảnh sức ép yêu cầu ông từ chức ngày càng gia tăng sau thất bại nặng nề của Công đảng trong các cuộc bầu cử địa phương vừa qua.

Thủ tướng Anh Keir Starmer cam kết thúc đẩy các cải cách sâu rộng nhằm giải quyết những thách thức lớn của nước Anh. Ảnh: Getty Images

Trong nội dung được Văn phòng Thủ tướng Anh công bố trước, ông Starmer sẽ nhấn mạnh rằng “những thay đổi từng phần sẽ không còn đủ” trước các thách thức hiện nay liên quan tăng trưởng kinh tế, quốc phòng, năng lượng và quan hệ với châu Âu.

Nhà lãnh đạo Anh dự kiến khẳng định chính phủ của ông sẽ theo đuổi các cải cách toàn diện với tinh thần “hy vọng, khẩn trương và xác định rõ đứng về phía người dân lao động”.

Ông Starmer cũng sẽ thừa nhận rằng, giai đoạn đầu nhiệm kỳ của mình đã quá tập trung vào việc mô tả tình trạng khó khăn mà chính phủ kế nhiệm phải tiếp quản, trong khi chưa nhấn mạnh đầy đủ các giải pháp cải thiện đời sống người dân.

Một trọng tâm đáng chú ý trong chiến lược mới của chính phủ Anh là thúc đẩy quan hệ gần gũi hơn với châu Âu sau Brexit. Theo Reuters, Thủ tướng Anh sẽ khẳng định chính phủ Công đảng “sẽ được định hình bởi việc tái thiết quan hệ với châu Âu và đưa nước Anh trở lại vị trí trung tâm của châu Âu”, qua đó tăng cường hợp tác về kinh tế, thương mại và quốc phòng.

Ông Starmer cho rằng, việc hợp tác chặt chẽ hơn với các quốc gia châu Âu là lựa chọn đúng đắn đối với nước Anh trong bối cảnh hiện nay.

Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy, khoảng 60% người dân Anh hiện cho rằng quyết định rời Liên minh châu Âu (EU) là sai lầm. Tuy nhiên, ông Starmer tiếp tục bác bỏ khả năng đưa Anh quay trở lại EU, liên minh thuế quan hoặc thị trường chung châu Âu.

Bài phát biểu được xem là nỗ lực phản công chính trị quan trọng của Thủ tướng Anh Keir Starmer nhằm lấy lại niềm tin trong nội bộ Công đảng cũng như từ cử tri, trong bối cảnh vị thế chính trị của ông bị lung lay mạnh sau kết quả bầu cử địa phương tại Anh cùng các cuộc bỏ phiếu tại Scotland và Wales tuần trước.

Theo giới phân tích, chính phủ Anh hiện đối mặt nhiều sức ép liên quan tăng trưởng kinh tế chậm, chi phí sinh hoạt tăng cao, áp lực tài chính công kéo dài và tình trạng chia rẽ chính trị hậu Brexit.

Bích Hồng

Nguồn: Reuters, AP, Daily Star