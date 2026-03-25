Xây “lũy thép” an ninh từ sức mạnh lòng dân

Từ một địa bàn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh trật tự (ANTT) do đặc thù vùng cao, giáp ranh, Hiền Kiệt đã vươn lên trở thành điểm sáng tiêu biểu, xây dựng “lá chắn” vững chắc, giữ cho bản làng luôn bình yên.

Công an xã Hiền Kiệt tổ chức phát động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và tặng nhu yếu phẩm.

Xã Hiền Kiệt đã ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề, kiện toàn Ban Chỉ đạo ANTT, đồng thời phân công các đảng viên trực tiếp phụ trách từng bản, từng cụm dân cư. Lực lượng công an xã chính quy sau khi được tăng cường về địa bàn đã bám sát cơ sở theo phương châm gần dân, trọng dân, hiểu dân, có trách nhiệm với Nhân dân, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm cho dân tin”, “cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc”. Công tác tuyên truyền không còn dừng lại ở những buổi họp hành khô khan. Công an xã đã chủ động phối hợp với các già làng, trưởng bản, người có uy tín để “đến từng nhà, rà từng đối tượng”. Nội dung tuyên truyền tập trung vào nhận diện các phương thức, thủ đoạn mới của các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm lừa đảo trên không gian mạng và tác hại của ma túy.

Ông Hà Văn Cường, người có uy tín tại bản Ho cho biết: “Lực lượng công an không quản ngày đêm, mưa lũ, xuống tận bản để giúp bà con. Thấy cán bộ nhiệt tình, dân bản mình cũng không đứng ngoài cuộc. Chúng tôi bảo nhau công an giúp mình giữ bình yên thì mình phải là “tai, mắt”, có việc gì bất ổn là bà con điện thoại gọi ngay cho công an xã để giải quyết, xử lý".

Để phong trào đi vào chiều sâu, xã Hiền Kiệt đã xây dựng và duy trì hiệu quả hàng chục mô hình tự quản về ANTT. Tiêu biểu như mô hình “Dòng họ tự quản về ANTT”, “Tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy”, và đặc biệt là hệ thống “Camera an ninh”... Tại các khu vực trọng điểm, ngã ba, ngã tư và cửa ngõ vào xã, hệ thống camera được lắp đặt đã phát huy tác dụng rõ rệt. Không ít vụ việc va chạm giao thông hay trộm cắp vặt đã được trích xuất hình ảnh, làm căn cứ để xử lý dứt điểm, tạo sức răn đe lớn đối với các đối tượng có ý định vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, công tác hòa giải ở cơ sở cũng được chú trọng. Các tổ hòa giải tại các bản gồm những người có uy tín, am hiểu luật pháp và phong tục tập quán đã kịp thời giải quyết hơn 90% các tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân, không để phát sinh đơn thư khiếu nại vượt cấp hay hình thành các “điểm nóng”.

Một trong những cách làm sáng tạo, hiệu quả của Công an xã Hiền Kiệt trong công tác vận động Nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đó là chương trình “Đổi quà lấy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ”. Để duy trì thường xuyên chương trình này, Công an xã đã phối hợp và kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham gia hỗ trợ các phần quà, vật dụng thiết yếu, như: Mũ bảo hiểm, ấm đun nước, nồi cơm điện, quạt điện, gạo, nước mắm, dầu ăn... để trao tặng, động viên người dân tự giác đến giao nộp vũ khí, công cụ hỗ trợ. Các phần quà tuy không lớn về giá trị vật chất, nhưng chứa đựng ý nghĩa khích lệ tinh thần, động viên bà con tích cực tham gia chương trình, góp phần lan tỏa thông điệp xây dựng một môi trường sống an toàn, bình yên tại địa phương.

Ông Lê Văn Tài, Chủ tịch UBND xã Hiền Kiệt cho biết: “Chúng tôi xác định phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” là nhiệm vụ chiến lược, lâu dài. Trong thời gian tới, xã sẽ tiếp tục nhân rộng các mô hình hiệu quả, đặc biệt là tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý dân cư. Chúng tôi cũng chú trọng việc biểu dương, khen thưởng kịp thời những quần chúng ưu tú có thành tích xuất sắc trong tố giác tội phạm để tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng".

Nhờ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, tình hình ANTT trên địa bàn xã Hiền Kiệt đã có những bước chuyển biến tích cực: số vụ việc vi phạm trật tự xã hội giảm; gần 800 hộ dân ký cam kết không tàng trữ, sử dụng, đốt pháo nổ; lực lượng chức năng đã thu giữ các khẩu súng kíp tự chế; thông qua công tác vận động quần chúng, cảm hóa, giáo dục thành công nhiều đối tượng lầm lỡ tại cộng đồng, giúp họ tái hòa nhập và phát triển kinh tế gia đình.

Bài và ảnh: Hoàng Lan